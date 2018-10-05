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Сотрудники Минсельхоза и "Аян Курулуш" обманули государство на 1 млн сомов

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- ВБ
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АКС ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по проверке подрядных работ капитального ремонта зданий Иссык-Кульской лаборатории по карантину растений, выявлены факты завышения работ на общую сумму 1 000 621 сом.

Установлено, что 18 августа 2016 года был проведен тендер по отбору подрядчика на капитальный ремонт зданий Иссык-Кульской лаборатории по карантину растений, победителем которого стала компания ОсОО "Аян Курулуш", предложившая сумму 4 606 972 сома.

14 сентября 2016 года между ОсОО "Аян Курулуш" и Департаментом химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации (МСХППиМ) КР был заключен договор на указанную сумму.

В ходе проведенной независимой экспертизы выявлены завышения строительных работ и материалов на общую сумму 1 000 621 сом, с нарушением сроков работы.

29 сентября 2018 года прокуратурой Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Департамента химизации и защиты растений при МСХППиМ КР в совершении преступлений, предусмотренных статьями 171 ч.4, п.2, 315 п.1 и 304 ч.2 и в отношении сотрудников ОсОО "Аян Курулуш" в совершении преступлений, предусмотренных ст.171 ч.2, п.2, ст.30, ст.315 ч.1 Уголовного кодекса КР.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/374000
Теги:
ГКНБ, Минсельхоз, Иссык-Кульская область, нарушения, строительство, Кыргызстан, уголовное дело
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