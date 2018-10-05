Увеличен срок действия справки о налоговой регистрации для импортеров ЕАЭС

В Кыргызстане в целях упорядочения порядка выдачи справок импортерам, а также создания благоприятных условий налогоплательщикам увеличен срок действия справок о налоговой регистрации в целях импорта из стран-членов ЕАЭС.

Согласно поправке, которая внесена постановлением правительства Кыргызской Республики, справка о наличии налоговой регистрации действительна для субъектов, зарегистрированных в управлении ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками, в качестве плательщиков НДС, сроком на 180 календарных дней, для остальных субъектов – сроком на 60 календарных дней со дня получения.

Таким образом, импортеры могут осуществлять ввоз товаров из стран-членов ЕАЭС, получив справку в налоговом органе один раз, которая будет действительна в течение шести месяцев – для плательщиков НДС, и в течение 2-х месяцев – для остальных импортеров.

До внесения вышеуказанной поправки справка была действительна в течение 30 дней со дня выдачи.

Напомним, что справку о налоговой регистрации импортеры могут взять в соответствующем территориальном налоговом органе. При этом налоговый орган при рассмотрении заявления в течение одного рабочего дня выносит решение о выдаче справки либо об отказе в ее выдаче с обоснованием причин отказа. Основанием для отказа является непредставление субъектом налоговых отчетов за предыдущие отчетные периоды, сообщает пресс-служба ГНС.