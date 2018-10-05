С начала года в Аламудунском районе Бишкека собаки покусали 244 людей

Центр профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Аламудунского района сообщает, что в последнее время увеличилось число бродячих собак и кошек. В связи с этим Центр призывает граждан воздержаться от контакта и быть осторожными с ними, а также другими дикими животными, которые могут быть больны бешенством.

Следует отметить, что эпидемиологическая ситуация по укусам животными напряженная, за 9 месяцев 2018 года по Аламудунскому району с укусами животных обратилось 244 человек. По степени тяжести: тяжелых 34 случая, средних 36 случаев и легкой формы - 174 случая. Также были укусы от диких животных. В основном от крыс - 12 случаев и прочих - 3.

Из этого числа 144 - дети. Так, пострадавших до 14 лет - 109 случаев, в том числе до 6 лет - 35 случаев.

Вакцинация собак по плану - 11246, выполнено 10825, что соответствует 96,3%. Отстрелено собак – 1490.

Ежегодно 28 сентября по инициативе Всемирной организации здравоохранения мировая общественность отмечает "Всемирный день борьбы с бешенством", основной задачей которого является привлечение внимания к данной проблеме и санитарное просвещение населения.

28.09.2018 года специалистами ЦПЗ и ГСЭН Аламудунского района, КУЗ ЧОЦСМ проводилась акция к всемирному дню борьбы с бешенством в Лебединовской школе-гимназии №2, так как в с.Лебединовка регистрируется больше всего укушенных больных от животных. Был организован открытый урок для 4-7 классов, была прочитана лекция, презентация и выставка стен.газет.

Также во всех организациях здравоохранения Аламудунского района подготовлены и вывешены санитарные бюллетени по бешенству, проводились беседы, лекции среди населения.

Напомним, что бешенство - это инфекционное заболевание, вызываемое вирусами, возникающее после укуса или ослюнения с поражением центральной нервной системы со смертельным исходом. Заражение людей бешенством происходит через слюну больных бешенством, при укусах, наиболее опасными из которых являются укусы в лицо, голову, шею, кисти, пальцы рук и ног, и в результате нанесения царапин инфицированными животными.

Важно помнить, что можно заразиться при контакте с предметами, загрязнёнными инфицированной слюной – поэтому не стоит недооценивать опасность этого заболевания и в любом случае обращаться за медицинской помощью.

Животное нужно в обязательном порядке показать ветеринарам для освидетельствования и вакцинации. Собаки, кошки и другие животные, покусавшие людей или других животных, обычно находятся на карантине под наблюдением специалистов в течение 10 дней. Этим правилом не стоит пренебрегать, так как возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. То есть зверь может вести себя вполне "нормально" – но уже быть заразным.

Если вас покусало животное, немедленно обратитесь к медицинскому работнику по месту жительства.

Своевременно не оказанная медицинская помощь может привести к гибели человека. Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последствиям.

Прививочный курс, с учетом результатов наблюдения за домашним животным (собакой или кошкой), может быть по решению врача сокращен.

Профилактика бешенства:

1) Вакцинация домашних животных, которая должна проводиться ежегодно;

2) Соблюдение правил содержания домашних собак и кошек;

3) Регистрация и учет в ветеринарной службе;

4) Применение намордников, содержание на привязи;

5) Не разрешать детям играть с незнакомыми собаками, кошками и другими животными.

Не пренебрегайте своим здоровьем и здоровьем Ваших детей!

Статья предоставлена Зав.отделом профилактики заболеваний заболеваний АРЦПЗиГСЭН Б.Мамыткановой.