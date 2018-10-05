Премьер-министр Абылгазиев поздравил учителей с профессиональным праздником

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 5 октября, поздравил учителей с профессиональным праздником – Днем работников образования Кыргызской Республики.

Отдел информобеспечения аппарата правительства КР приводит текст поздравления:

"Уважаемые учителя и работники сферы образования!

Позвольте поздравить Вас с профессиональным праздником - Днем работников образования Кыргызской Республики!

Профессия учителя хранит в себе многовековую историю. Приверженные ей люди – особая интеллектуальная часть общества, отличающаяся неиссякаемым терпением и мудростью.

Развитие человеческого потенциала всегда являлось приоритетным направлением государственной политики.

На сегодняшний день успешно реализуется программа комплексной модернизации дошкольного, школьного и профессионального образования: внедряются новейшие инновационные технологии, улучшается инфраструктура образовательных учреждений и повышается качество преподавания, особое внимание уделяется социальной поддержке работников образования. В настоящее время в Кыргызстане трудятся более 114 тысяч учителей и преподавателей.

В современных условиях глобализации мировой экономики, во всех сферах жизнедеятельности страны будут востребованы только высокообразованные, высококвалифицированные и конкурентоспособные кадры. Образованный человек основа развития общества, а интеллект- главный ресурс экономики!

Роль работников системы образования в воспитании нового поколения кыргызстанцев очень велика. В этой связи хотелось бы выразить благодарность всем учителям, преподавателям и работникам системы образования за их ответственное отношение к работе.

Желаю вам больших профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия!".