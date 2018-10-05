Попался! Задержан сбежавший главарь ОПГ Жылдызбек Бекмурзаев

В ночь на 5 октября 2018 года на территории города Каракол Иссык-Кульской области сотрудники 2-управления (уголовный розыск) СКМ МВД задержали Бекмурзаева Жылдызбека уроженца Таласской области.

32-летний мужчина уже был неоднократно судим за разбой, изнасилование, грабеж, объявлен в розыск за совершение ряда тяжких преступлений.

- Спецоперация, направленная на задержание главаря преступной группы, проводилась почти месяц. Прежде чем надеть наручники на главаря банды, оперативники провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий в канун празднования столетнего юбилея уголовного розыска, - отмечается в сообщении МВД.

В ходе задержания у Бекмурзаева обнаружены наркотические средства – 20 коробов гашиша. Сейчас проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, устанавливается его причастность к другим преступлениям.

Жылдызбек Бекмурзаев возглавлял банду преступников, вместе с которыми совершил громких ряд преступлений в Бишкеке и Чуйской области. Он грабил кафе, рестораны, обменные пункты, попутно убивая свидетелей. В 2017 году его задержали в казахстанском городе Костанай и осудили на 6 месяцев заключения за незаконное пересечение границы.

Вскоре Бекмурзаев сбежал из мест лишения свободы, вернулся в Кыргызстан и сколотил новую банду, вновь занявшись грабежами и разбоем.

Сейчас все члены банды задержаны, но Бекмурзаев продолжал скрываться от закона. В сентябре его заметили сотрудники милиции в Ошской области, но ему вновь удалось сбежать.