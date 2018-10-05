Открылся новый комплекс погранзаставы "Улуу-Тоо"

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 5 октября 2018 г. состоялась торжественная церемония открытия нового комплекса пограничной заставы "Улуу-Тоо" управления ГПС КР по Ошской области.

В мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики генерал-майор Р.Дуйшенбиев, председатель ГПС КР полковник У.Шаршеев, руководство Полномочного представительства Правительства КР в Ошской области, представители Ноокатской районной администрации, органов местного самоуправления, районного актива, а также личный состав управления ГПС КР по Ошской области.

На пограничной заставе построен комплекс модульных зданий с современной инфраструктурой, включающей в себя казарму с административными помещениями, дом для офицерского состава (прапорщиков) и их семей, а также складские помещения, закрытые боксы для хранения и ремонта техники, вольер для служебных собак.

Новый комплекс снабжен всеми необходимыми объектами инфраструктуры, отвечающей международным стандартам.

Учитывая специфику пограничной службы, на территории нового комплекса оборудованы строевой плац, учебное место для тренировок по огневой подготовке и спортивная площадка.

"Строительство новых пограничных комплексов на заставах и в отрядах позволит не только повысить уровень пограничной безопасности страны, но и создать условия военнослужащим для несения службы. Реализуемый сегодня комплекс мероприятий по укреплению государственной границы включает в себя увеличение плотности охраны госграницы путем выставления дополнительных пограничных застав и постов, а также оснащение пограничных подразделений современными техническими средствами охраны границы", - отметил генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев, выступая на мероприятии.

Строительство и оснащение нового комплекса пограничной заставы "Улуу-Тоо" проводилось в соответствии с Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании технического содействия Кыргызской Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу.