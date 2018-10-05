Погода
$ 69.11 - 69.46
€ 79.32 - 80.30

Экс-президента Южной Кореи приговорили к 15 годам тюрьмы

148  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Суд Южной Кореи приговорил экс-президента страны Ли Мен Бака к 15 годам заключения за растрату госсредств, передает агентство Yonhap.

Кроме лишения свободы, политик должен будет выплатить штраф в размере 13 млрд вон (11,5 млн долларов).

Суд признал экс-главу государства виновным по семи из 16 пунктов обвинения, в частности, в растрате 24,5 млрд вон (21,66 млн долларов) из фонда, который был создан из средств от продажи земельных участков.

Также было признано взяткой получение Ли Мен Баком 2,3 млрд вон (2 млн долларов) от экс-главы крупнейшего южнокорейского банка Woori Financial Group и бывшего члена парламента страны, а также 5,9 млрд вон (5,2 млн долларов) от руководства Samsung.

Ли Мен Баку 76 лет. Он возглавлял Южную Корею с 2008 по 2013 год. Он был арестован в марте 2018 года.

Это, к слову, не единственный южнокорейский бывший президент, который отбывает теперь наказание в виде лишения свободы.

В августе апелляционный суд Южной Кореи увеличил срок тюремного заключения для экс-президента республики Пак Кын Хе до 25 лет. Суд ужесточил наказание по требованию прокуратуры. Экс-президент уже отбывает 24-летний срок по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью. Ей также назначен штраф в размере почти 18 млн долларов.

Вот и нам бы так...


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374015
Теги:
Samsung, банковский сектор, Южная Корея, коррупция, президент, суд, штраф, взятка, Ли Мен Бак
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
скафнюк
05.10.2018, 15:04

вот где настоящая демократия и борьба с коррупцией

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  