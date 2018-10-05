Экс-президента Южной Кореи приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд Южной Кореи приговорил экс-президента страны Ли Мен Бака к 15 годам заключения за растрату госсредств, передает агентство Yonhap.

Кроме лишения свободы, политик должен будет выплатить штраф в размере 13 млрд вон (11,5 млн долларов).

Суд признал экс-главу государства виновным по семи из 16 пунктов обвинения, в частности, в растрате 24,5 млрд вон (21,66 млн долларов) из фонда, который был создан из средств от продажи земельных участков.

Также было признано взяткой получение Ли Мен Баком 2,3 млрд вон (2 млн долларов) от экс-главы крупнейшего южнокорейского банка Woori Financial Group и бывшего члена парламента страны, а также 5,9 млрд вон (5,2 млн долларов) от руководства Samsung.

Ли Мен Баку 76 лет. Он возглавлял Южную Корею с 2008 по 2013 год. Он был арестован в марте 2018 года.

Это, к слову, не единственный южнокорейский бывший президент, который отбывает теперь наказание в виде лишения свободы.

В августе апелляционный суд Южной Кореи увеличил срок тюремного заключения для экс-президента республики Пак Кын Хе до 25 лет. Суд ужесточил наказание по требованию прокуратуры. Экс-президент уже отбывает 24-летний срок по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью. Ей также назначен штраф в размере почти 18 млн долларов.

Вот и нам бы так...