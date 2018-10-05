Гражданин Кыргызстана скупал в Казахстане украденные мобильники

В Жамбылской области выявлена устойчивая группа, занимавшаяся кражей, скупкой и продажей сотовых телефонов, передает информационное агентство "ZhambylNews" со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

1 октября текущего года при проверке оперативной информации сотрудниками криминальной полиции в Меркенском районе была задержана автомашина "Мерседес-Бенс Спринтер" под управлением 28-летнего гражданина Республики Кыргызстан. В результате осмотра у него изъяты 27 сотовых телефонов новых моделей, примерная рыночная стоимость которых составляет 700 тысяч тенге. Во время допроса гражданин КР заявил, что приобрел гаджеты в Таразе.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 24-летний житель Тараза, который занимался скупкой сотовых телефонов на рынке возле магазина "Чайка". Он подтвердил продажу 27 телефонов кыргызскому гражданину, однако не смог предоставить подтверждающих документов на мобильные устройства.

В ходе первоначальной проверки изъятых телефонов были установлены 11 жителей Тараза, которые являются владельцами гаджетов и в разное время обращались в полицию по фактам краж принадлежащих им сотовых телефонов.

Принятыми мерами также был задержан 25-летний житель Тараза, который признался в совершении серии краж телефонов и последующей их реализации вышеуказанному скупщику на рынке возле магазина "Чайка". При этом последний знал, что приобретаемые телефоны краденые.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 196 часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).