В Кыргызстане в выходные обещают резкое похолодание

В Кыргызстане 7 октября в воскресенье обещают похолодание. В Чуйской и Таласской областях до нуля, в Нарынской до -6. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Так, в воскресенье на большей части Чуйской, Таласской областей и в отдельных районах Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей дожди, в высокогорной зоне снег.

"Порывы ветер в отдельных районах могут усилится до 23 метров в секунду. В Чуйской и Таласской областях температура понизится: в долинной зоне до +15…+20, в предгорных районах до 12-17 градусов выше нуля, в горах до +10…+15", - информируют синоптики.

В понедельник 8 и вторник 9 октября на большей части территории похолодание продолжится. На большей части республики временами дожди, на летних горных пастбищах дождь, переходящий в снег, в высокогорной зоне снег.

"В Чуйской и Таласской долинах ночью будет +1…+6, днем до 10-15 тепла, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью +8…+13, днем 13-18 выше нуля; в предгорных районах и в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей ночью до +1…+6, днем 8-13 градусов тепла, в горных районах ночью –1…–6, днем +3…+8. В Иссык-Кульской и Нарынской областях ветер до 20 метров в секунду", - предупреждает Кыргызгидромет.

9-10 октября ночью в Таласской и Кеминской долинах, а также в предгорных районах Чуйской области ожидаются заморозки до –1…–3. Они опасны для не убранных овощных культур.

"Такая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб", - добавляют синоптики.