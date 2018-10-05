Александр Рябушкин будет отстаивать свои права в законом порядке

Судья Первомайского районного суда Зарема Бейшеева удовлетворила заявление одного из бывших владельцев медиахолдинга "Вечерний Бишкек" Александра Кима о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Вместе с тем отменено решение судьи Первомайского районного суда Эмиля Аксамаева от сентября 2014 года о передаче долей собственности ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" Александру и Галине Рябушкиным по их заявлению. Заседание о передачи долей собственности рекламной фирмы будет рассматриваться по существу 5 ноября.

Как подчеркивает сам Александр Рябушкин, решение первой инстанции не окончательное.

- Конечно же я буду отстаивать свои законные права в установленном порядке, - уточняет Генеральный директор ОсОО "РФ "Рубикон" Александр Рябушкин. – Полемику по поводу сегодняшнего решения Первомайского суда устраивать не буду. Все дальнейшие действия, как и прежде, будут в рамках закона и строго установленном порядке. Я прекрасно вижу, как сторонники Александра Кима манипулируют информацией. Зачем это делается, гадать не нужно. Но, повторюсь, вступать в этот "обмен любезностями" не собираюсь.

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