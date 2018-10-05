Погода
$ 69.11 - 69.46
€ 79.32 - 80.30

Александр Рябушкин будет отстаивать свои права в законом порядке

232  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Судья Первомайского районного суда Зарема Бейшеева удовлетворила заявление одного из бывших владельцев медиахолдинга "Вечерний Бишкек" Александра Кима о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Вместе с тем отменено решение судьи Первомайского районного суда Эмиля Аксамаева от сентября 2014 года о передаче долей собственности ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" Александру и Галине Рябушкиным по их заявлению. Заседание о передачи долей собственности рекламной фирмы будет рассматриваться по существу 5 ноября.

Как подчеркивает сам Александр Рябушкин, решение первой инстанции не окончательное.

- Конечно же я буду отстаивать свои законные права в установленном порядке, - уточняет Генеральный директор ОсОО "РФ "Рубикон" Александр Рябушкин. – Полемику по поводу сегодняшнего решения Первомайского суда устраивать не буду. Все дальнейшие действия, как и прежде, будут в рамках закона и строго установленном порядке. Я прекрасно вижу, как сторонники Александра Кима манипулируют информацией. Зачем это делается, гадать не нужно. Но, повторюсь, вступать в этот "обмен любезностями" не собираюсь.

В ближайшее время VB.KG предоставит читателям полную информацию по предыстории и хронологии проходящих судебных споров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374019
Теги:
Первомайский район, суд, Александр Рябушкин, Бишкек, Вечерний Бишкек, Рубикон
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  