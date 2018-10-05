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В Бишкеке водитель опубликовал видео, как "разводит" гаишника за 200 сомов

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- ВБ
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Перемен требуют наши сердца!!! С таким музыкальным сопровождением в Сети появился ролик, на котором неизвестный водитель заранее кладет в книжку с документами 200 сомов. Потом подходит к "гражданской" машине, в которой сидит сотрудник ГУОБДД.

"Даже не моргнул!" - пишут в комментариях пользователи к этому ролику. Представитель правоохранительной структуры, действительно, совершенно спокойно забрал 200 сомов и отпустил восвояси водителя.

Машина - B7171AX марки Lexus. Найти ее и вычислить "гаишника" - взяточника не составит труда.


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URL: https://www.vb.kg/374021
Теги:
коррупция, взятка, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД
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Комментарии
Мика Мамаев
05.10.2018, 16:48
Карма: +24
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Плюсов: 63
Минусов: 39
Комментариев: 89

))),музыка класс,гаишник мразь...

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