Сооронбай Жээнбеков встретился с родителями и женой Темира Джумакадырова

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 октября, встретился с родителями и женой погибшего в октябре 2017 года Темира Джумакадырова.

Глава государства выразил его родным искренние соболезнования.

Президент поделился воспоминаниями о Темире Джумакадырове, отметив, что тесно работал с ним будучи премьер-министром страны.

"Мы много работали с ним по вопросам обеспечения национальной безопасности, обсуждали вопросы борьбы с коррупцией и меры по повышению безопасности дорожного движения в стране", - отметил глава государства, добавив, что далее Темир Джумакадыров занимался этими вопросами в Правительстве в качестве уже вице-премьер-министра.

"Он был порядочным, остроумным, добрым человеком, получившим от родителей отличное воспитание. Стремился работать во благо страны", - отметил президент.

Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул, что у Темира Джумакадырова было стратегическое видение борьбы с коррупцией, и добавил, что в настоящее время Секретариат Совета безопасности страны продолжает дело, начатое им.

"Речь, в частности, идет о проводимой работе по противодействию коррупции в системе государственного управления. Я благодарен ему за начатое им дело", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

В ходе беседы супруга Темира Джумакадырова отметила, что был создан общественный фонд имени ее мужа, чтобы продолжить его дело.

Обращаясь к родителям и супруге Темира Джумакадырова, глава государства отметил, что поддержит все начинания фонда и заверил в том, что его двери всегда открыты для них.

Пользуясь случаем, Президент Сооронбай Жээнбеков вручил Почетный знак Организации Договора о коллективной безопасности II степени Темира Джумакадырова его родителям и супруге.

Родные Темира Джумакадырова выразили слова признательности и благодарности президенту страны за поддержку и внимание.

Справочно: Джумакадыров Темир Курмангазиевич награжден Почетным знаком Организации Договора о коллективной безопасности II степени за работу в период 2015–2017 гг. на должности Секретаря Совета безопасности Кыргызстана (посмертно).

Награда присуждена решением Совета коллективной безопасности ОДКБ.