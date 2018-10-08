Погода
$ 69.11 - 69.46
€ 79.32 - 80.30

Центр аккредитации при Минэкономе соответствует международным требованиям

100  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызский центр аккредитации при Министерстве Экономики Кыргызской Республики (КЦА) прошел переоценку со стороны Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) по результатам которой, назначенная оценочная группа положительно подтвердила, что общая деятельность KЦA соответствует требованиям Международной организации по аккредитации лабораторий ILAC.

Персонал KЦA является высококвалифицированным и технически компетентным в отношении функций, которые они выполняют, результаты и данные, полученные аккредитованными органами оценки соответствия KЦA, эквивалентны результатам, выданным организациями, аккредитованными другими партнерами ILAC MRA.

КЦА подтвердил статус подписанта Соглашения о взаимном признании ILAC MRA по аккредитации испытательных лабораторий (ISO / IEC 17025) и расширил область признания по аккредитации калибровочных лабораторий (ISO / IEC 17025).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374026
Теги:
аккредитация, Кыргызстан, Министерство экономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  