Центр аккредитации при Минэкономе соответствует международным требованиям

Кыргызский центр аккредитации при Министерстве Экономики Кыргызской Республики (КЦА) прошел переоценку со стороны Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) по результатам которой, назначенная оценочная группа положительно подтвердила, что общая деятельность KЦA соответствует требованиям Международной организации по аккредитации лабораторий ILAC.

Персонал KЦA является высококвалифицированным и технически компетентным в отношении функций, которые они выполняют, результаты и данные, полученные аккредитованными органами оценки соответствия KЦA, эквивалентны результатам, выданным организациями, аккредитованными другими партнерами ILAC MRA.

КЦА подтвердил статус подписанта Соглашения о взаимном признании ILAC MRA по аккредитации испытательных лабораторий (ISO / IEC 17025) и расширил область признания по аккредитации калибровочных лабораторий (ISO / IEC 17025).