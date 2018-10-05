В одной из поликлиник Бишкека после укола врача умерла девочка-подросток

В УВД Свердловского района 1 сентября поступило сообщение о том, что в поликлинике №8 после укола, сделанного врачом, умерла 15-летняя девочка. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

Как отмечается, подросток проходила лечение у невропатолога.

- Сейчас милиция проводит доследственные мероприятия. Назначены экспертизы. После них станет ясна причина смерти несовершеннолетней, - пояснили в ведомстве.

В Минздраве КР VB.KG уточнили, что назначена комиссия, которая выясняет детали случившегося.

- Продлится она около 2 месяцев. Сейчас свое заключение должны дать патологоанатомы. Виноват ли в случившемся врач, покажет расследование правоохранительных органов, - подчеркнули в Минздраве.