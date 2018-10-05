Погода
$ 69.11 - 69.46
€ 79.32 - 80.30

В одной из поликлиник Бишкека после укола врача умерла девочка-подросток

2415  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В УВД Свердловского района 1 сентября поступило сообщение о том, что в поликлинике №8 после укола, сделанного врачом, умерла 15-летняя девочка. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

Как отмечается, подросток проходила лечение у невропатолога.

- Сейчас милиция проводит доследственные мероприятия. Назначены экспертизы. После них станет ясна причина смерти несовершеннолетней, - пояснили в ведомстве.

В Минздраве КР VB.KG уточнили, что назначена комиссия, которая выясняет детали случившегося.

- Продлится она около 2 месяцев. Сейчас свое заключение должны дать патологоанатомы. Виноват ли в случившемся врач, покажет расследование правоохранительных органов, - подчеркнули в Минздраве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374028
Теги:
дети, Бишкек, Кыргызстан, врачебная ошибка, погиб ребенок, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  