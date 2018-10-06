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Прощай, Монсеррат... В Барселоне на 85 году жизни скончалась легенда оперы

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- ВБ
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Легенда оперы, всемирно известная испанская певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне, сообщает газета El Pais со ссылкой на врачей.

Там она проходила лечение с середины сентября, но...

Полное имя Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фольк. Монсеррат прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Огромный репертуар (88 ролей), около 800 камерных произведений. За весь период карьеры исполняла самые разнообразные партии - от Памины до Изольды, от Донны Эльвиры до Турандот.

Любителям рок-музыки известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри - Barcelona (1988). Заглавная песня, посвящённая родному городу Кабалье - Барселоне, стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 года, проходивших в столице Каталонии. В 1997 году совместно с швейцарской рок-группой Gotthard была записана рок-баллада "One Life One Soul".


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URL: https://www.vb.kg/374031
Теги:
музыка, соболезнование, Испания
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