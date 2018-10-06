Холдинг "АЮ" не заплатил студенту, который переводил документы для Гиннеса

Студент КТУ "Манас" Солтобек Болотбеков обратился к основателю "АЮ Холдинг" Шаршанбеку Абдыкеримову и его команде. Текст опубликован на странице Солтобека в Facebook. Суть - студент просит оплатить его работу по переводу и подготовке документов для Фонда Гиннеса. Текст публикуется полностью, без редакторской правки.

ОБРАЩЕНИЕ

КОМУ: Основателю "АЮ Холдинг" Шаршенбеку Абдыкеримову и его команде

ОТ: студента КТУ "Манас" Солтобека Болотбекова, вашего сокомандника по работе с рекордным бешбармаком

"Шаршенбек агай, здравствуйте! Решил написать письмо прямо к вам, так как очень трудно найти доступ к вам через "АЮ". Даже ваши сотрудники не могут с вами связаться и решить проблемы и недочеты компании. Я верю, что вы прочтете мои слова и скажете свое слово, так как мне больше некому обращаться. Кто, если не вы? Впервые пишу такого рода обращение, поэтому могут быть некие недочеты по правописанию таких официальных обращений. Мне кажется, что ваши сотрудники просто уходят от ответственности и не хотят сдержать свое слово, которое дали мне почти 2 месяца назад. Надежда умирает последней. Надеюсь этот способ сработает.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

11 марта в Бишкеке приготовили почти 1,5 тонны бешбармака. Наш, то есть Ваш рекорд официально зарегистрирован в Книге Рекордов Гиннеса. Рекорд был зарегистрирован от имени "АЮ Холдинга" и компании "KazGrain", которая является одним из передовых компаний в вашем холдинге. Эти 2 бренда с ошеломительной скоростью разлетелись по всему миру! О вас узнали миллионы. Да и в кыргызском обществе эта новость всегда упоминается с позитивом. Охват Книги Рекордов Гиннеса очень масштабный. И перед началом совместной работы с сотрудниками "АЮ Холдинга" мы все понимали какая это большая ответственность и кропотливая работа. Но мы справились! И результат на лицо. Конечно было очень трудно! Ну прям очень трудно! Так как мы выбрали самый нелегкий и менее надежный способ войти в Книгу Гиннеса. Взамен нам необходимо было до мелочей и с ювелирной точностью подготовить все необходимые документы. Так получилось, что всю работу на английском языке мне пришлось взять самому, так как никто из организационного комитета не знал язык. Некоторые из них очень поддержали меня, а некоторые просто критиковали, ругались и даже переходили на личные конфликты. Мол, Солтобек просто ведет команду за нос. Было очень много моментов когда говорили "эчтеке болбойт, боло берет, ой жасай бер", но ведь условия Книги Рекордов Гиннеса нужно соблюдать. Все это позади! Мы отстояли свое! Спасибо большое за терпение отдельным лицам компании "АЮ", которые поняли меня. Это Балбак Тулобаев, Индира Иева, Султан Имангазиев, Жадыра Токтогулова. Спасибо вам.

У кыргызов есть насмешливое высказывание "тойдун эртеси...". У нас обычно после пышного тоя случаются очень неприятные случаи. Например: после каждого масштабного мероприятия оставляют мусор на улице. И это очень плохо! Я не мог подумать, что такое случится и с рекордным бешбармаком. Не мог представить, что такая большая и авторитетная компания допустит, чтобы такое классное мероприятие после завершения просто ПРОВАЛИЛОСЬ и НЕ ДОЙДЕТ ДО КОНЦА! Не знаю кто здесь еще пострадал, но меня очень задела и расстроила позиция вашей компании, которую я считал идеальным примером для мотивации!

Оригинал сертификата, которую вы видите на фотографии, прибыл в Бишкек 16-июня, 2018-года. По договоренности с сотрудниками "АЮ" я должен был отнести сертификат прямо к ним в офис. Мы хотели сделать торжественное мероприятие в честь этого. На том мероприятии я должен был получить свой гонорар, который мне обещал сам вице-президент "АЮ" Балбак Тулобаев. Речь идет о 500 долларах. Для такой огромной компании, возможно, это мелочи, но мой труд вполне заслужил эту награду. После по каким то непонятным причинам с каждым разом дата менялась. В конце концов финальную дату мне назвал Балбак Тулобаев - 25-августа. Церемония презентации сертификата Гиннесса должен был стать позитивным вкладом к Играм кочевников. Но так и не получилось. Разве такой большой труд заслуживал просто так испариться в самый нужный момент? Народ без сертификата, а я без обещанного гонорара.

Сертификат Гиннеса сейчас находится в руках сотрудников "АЮ", я не знаю, что с ним будут делать. Мой маленький гонорар тоже находится у сотрудников "АЮ", которую я уже пожалуй не получу.

Зачем я все это написал? МОЛОДЕЖЬ! Знайте свою цену и не поддавайтесь всяким патриотичным эмоциям, которую вам могут привить старшие. Быть патриотом хорошо, но когда тебя вытесняют и не поощряют твой труд это несправедливо и нечестно! В итоге получится, что вас просто используют и выкинут когда получат свою выгоду. Я очень разочарован! Я как мальчишка поверил, и вытерпел эти 2 месяца. Но считаю, что вам нужно об этом знать.

СЕРТИФИКАТ В КЫРГЫЗСТАНЕ! И это главное.

На фотографии мои самые близкие друзья!"

От редакции отметим, Вице-президент компании "АЮ" Балбак Тулобаев на данный момент занимает должность руководителя аппарата мэрии Бишкека.

Реакция Тулобаева и владельцев холдинга "АЮ" на опубликованное обращение пока не озвучена.