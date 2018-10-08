Умер министр культуры Султан Жумагулов

В Кыргызстане в ночь на 8 октября умер министр культуры информации и туризма Султан Жумагулов. Информацию VB.KG подтвердили в Минкультуры.

- Мы узнали о произошедшем сегодня утром. В последнее время он сильно болел. У него было онкологическое заболевание, - рассказали в пресс-службе.

Султан Жумагулов - известный в Кыргызстане журналист. Работал в Всемирной службе радио "Би-Би-Си", руководил бишкекским бюро радио "Азаттык". В 2013 году исполнял обязанности директора телеканала "ЭлТР" , в 2014 году был избран генеральным директором КТРК. В 2017 году возглавил Министерство культуры, информации и туризма.

Редакция VB.KG выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Султана Жумагулова.