Погода
$ 69.04 - 69.35
€ 79.17 - 80.22

Умер министр культуры Султан Жумагулов

268  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане в ночь на 8 октября умер министр культуры информации и туризма Султан Жумагулов. Информацию VB.KG подтвердили в Минкультуры.

- Мы узнали о произошедшем сегодня утром. В последнее время он сильно болел. У него было онкологическое заболевание, - рассказали в пресс-службе.

Султан Жумагулов - известный в Кыргызстане журналист. Работал в Всемирной службе радио "Би-Би-Си", руководил бишкекским бюро радио "Азаттык". В 2013 году исполнял обязанности директора телеканала "ЭлТР" , в 2014 году был избран генеральным директором КТРК. В 2017 году возглавил Министерство культуры, информации и туризма.

Редакция VB.KG выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Султана Жумагулова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374037
Теги:
Министерство культуры и туризма, соболезнование, Султан Жумагулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  