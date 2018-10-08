Родного брата депутата ЖК Гулкан Молдобековой подозревают в коррупции

Житель Кыргызстана от имени всех жителей Бекмолдинского аильного округа Таласского района обвинил главу айыл окмоту Кубанычбека Молдобекова в коррупции.

Свое видеообращение к президенту по этому поводу он прислал в редакцию VB.KG.

По его словам, речь идет о незаконном использовании финансовых средств главой айыл окмоту, поступивших от деятельности рудника "Джеруй".

"Ранее от рудника "Джеруй" в качестве налога в местный бюджет поступило 175 миллионов сомов. Нынешний глава айыл окмоту Молдобеков Кубанычбек Сакинович использовал часть этих средств в своих личных целях. Приведу примеры. Так, при намерении обеспечить водой четыре села планировалось затратить 1 миллион 600 тысяч сомов. Из этой суммы 900 тысяч Молдобеков перечислил одной фирме, и до сих пор неизвестна судьба этих денег. На обеспечение светом он намеревался потратить 5 миллион 400 тысяч сомов, из которых 4 миллиона 400 тысяч сомов было потрачено, и при этом работы до сих пор не закончены. В селе Кара-Ой планировалось провести очистные работы каналов. С этой целью он перевел фирме "Канатстрой" 490 тысяч сомов, но все работы по очистке каналов были сделаны местными жителями", - сказал он в своём видеообращении.

Все эти и другие факты, отметил он, неоднократно доносились до вышестоящего руководства, но никаких результатов это не приносило.

- Сколько мы ни жаловались на него, но никакого результата не было. Причиной тому является тот факт, что его родная сестрёнка Гулкан Молдобекова является депутатом Жогорку Кенеша от фракции СДПК. Поэтому, уважаемый Сооронбай Шарипович, просим вас вмешаться и создать комиссию для проверки всех упомянутых фактов, - добавил он.

Справка:

Молдобеков Кубанычбек Сакинович:

Число, месяц и год рождения: 01.01.1956 год

Место рождения: Таласский район, село Жергетал

Национальность: Кыргыз

Гражданство: Кыргызстан

Образование: Высшее

Окончил (когда, что): КГУ 1978 г., Карагандинская ВШ МВД СССР 1994

Специальность: учитель математики, Юриспруденция.

Знание языков: Кыргызский родной, русский свободно.

Трудовая деятельность

1978-1980 гг. Конезаводская СШ Учитель математики

1980-1982 гг. Служба в рядах СА Командир взвода

1983-1994 гг. Служба ОВД Участковый инспектор, опер. сотрудник

1994-1996 гг. Таласская обл. налоговая полиция Следователь

1996-2017 гг. Частный предпринимательство руководитель

2017 г. Айылный аймак Бекмолдо Глава айыл окмоту

Молдобеков Кубанычбек Сакинович также зарегистрирован в базе Минюста как руководитель политической партии "БЕРЕН".

Информация об упоминаемом ОсОО "Канат-Строй": Учредитель и руководитель - Жумабеков Алыкул Мухвидинович. Основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий. На сайте компании указано, что с 2014 года компания является обладателем лицензии на: строительство инженерных сооружений и зданий (водоснабжение, водоотведение, тепловые сети), выполнение работ по теплоэлектроснабжению, земляным работам, устройству монолитных, бетонных, железобетонных конструкций и т.д.

Также Алыкул Жумабеков, судя по всему, находился в резерве кадров Генеральной прокуратуры КР. На сайте главного надзорного органа опубликован список фамилий "резервников" за 2014 год, прошедших тестирование.

Кстати, это не первый инцидент с упоминанием Кубанычбека Молдобекова. Так, 28 августа 2017 ИА Barometr.kg со ссылкой на местных жителей опубликовало информацию, что в Суусамырской долине неизвестные подожгли дом главы сельской управы Бекмолдо Кубанычбека Молдобекова.

"Его дом стоял вдоль трассы по автодороге Бишкек - Талас. Сейчас можно увидеть только руины. У него еще дом есть в селе Бекмолдо", - рассказали жители.

Между тем население предполагает, что поджог связан с деятельностью Молдобекова.

"У него сестра - депутат парламента Гулкан Молдобекова, так сказать, есть высокие покровители, поэтому он не всегда прислушивается к чаяниям простых людей. Возможно, кто-то затаил обиду", - предположили местные жители.

Напомним, золоторудное месторождение Джеруй расположено в Бекмолдинском айыл окмоту. Кубанычбек Молдобеков возглавлял айыл окмоту Бекмолдо сразу же после проведения конкурса на месторождение, пишет издание.