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Уголовного дела в отношении Манаса Арабаева нет?

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- Виктория Григоренко
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Активист Эдил Байсалов разместил на своей странице в соцсетях копии документов, где в рамках уголовного дела фигурирует имя экс-заведующего судебной реформы и законности Аппарата президента КР Манаса Арабаева.

"Дело против него возбуждено еще 14 апреля. С тех пор он и в бегах", - отметил Байсалов.

Однако в ГКНБ КР VB.KG заявили следующее:

- Распространенная в соцсетях информация о якобы расследуемом уголовном деле в отношении Манаса Арабаева не соответствует действительности. Указанные в отдельных процессуальных документах обстоятельства проверялись в рамках ранее расследуемого уголовного дела по факту получения взятки в особо крупном размере начальником управления Генпрокуратуры Уланом Чалбаевым. В настоящее время в отношении Арабаева уголовного дела не имеется. Поэтому он не может находится в бегах, - проинформировали редакцию в Госкомитете нацбезопасности.

Т.е., как следует из пояснения ГКНБ КР, "гуляющие" в Сети документы касаются не Арабаева, а Чалбаева.

Напомним, имя Манаса Арабаева получило "популярность" после заявления депутата ЖК Каната Исаева. Он в октябре 2016 года озвучил, что в Кыргызстане судами управляют люди из аппарата президента Атамбаева.

"Мы не сможем построить независимое государство, а судьи не будут выносить справедливые решения, поскольку суды подчиняются указаниям сверху – заведующего отделом судебной реформы и законности Манасбека Арабаева и его заместителя Алмаза. Что они скажут, то суды и делают. Есть случаи, когда людей закрывали на очень большие сроки по их указке", – сказал тогда депутат.

Однако позже Совбез КР "не установил фактов вмешательства Манаса Арабаева в деятельность судов". Тем не менее, 15 мая 2018 года Сооронбай Жээнбеков подписал указа об освобождении Арабаева от занимаемой должности заведующего отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента КР в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 47 Закона "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" - "в связи с утратой доверия политического руководства".

А вот Улан Чалбаев, чье уголовное дело сейчас "гуляет" по соцсетям, был задержан с поличным при получении взятки в 200 тысяч долларов США 16 апреля нынешнего года. Он тогда занимал должность начальника Управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры. В настоящее время, как отметили в ГКНБ, расследование по его делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/374050
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Канат Исаев, Сооронбай Жээнбеков, Эдиль Байсалов, Генеральная прокуратура, ГКНБ, СИЗО, уголовная ответственность, взятка, АКС ГКНБ, Кыргызстан, Манас Арабаев, Улан Чалбаев
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