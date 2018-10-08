В Таласской области рядом с жилыми домами действуют "самодельные" заправки

Эти фотографии отправили родственники с Таласа, село Кызыл-Адыр. Прям рядом с жилыми домами работают вот такие самодельные заправки. Это ведь чрезвычайно опасно для людей! Незаконная торговля цветет и пахнет. Ведь в любой момент может произойти пожар, здесь продают сотни литров бензина, которые разлиты в такие самодельные тары. Очень опасно для людей и чревато многочисленными жертвами. Почему местная власть, МЧС закрывает глаза? Очень опасная ситуация.

Народную новость прислал Асылбек.