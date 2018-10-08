Погода
$ 69.04 - 69.35
€ 79.17 - 80.22

В Таласской области рядом с жилыми домами действуют "самодельные" заправки

686  8
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Эти фотографии отправили родственники с Таласа, село Кызыл-Адыр. Прям рядом с жилыми домами работают вот такие самодельные заправки. Это ведь чрезвычайно опасно для людей! Незаконная торговля цветет и пахнет. Ведь в любой момент может произойти пожар, здесь продают сотни литров бензина, которые разлиты в такие самодельные тары. Очень опасно для людей и чревато многочисленными жертвами. Почему местная власть, МЧС закрывает глаза? Очень опасная ситуация.

Народную новость прислал Асылбек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374052
Теги:
МЧС, Талас, Таласская область, АЗС, бензин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Эдиль
08.10.2018, 18:14

Ужас это в Таласе у нас такое?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Аэлита
08.10.2018, 18:30

Я думала Талас только фасольным бизнесом занимается) Оказывается они круче)

0
Цитировать
Жалоба модератору
Амир
08.10.2018, 18:34

Жесть! Ведь это же опасно,а если вспыхнет пожар?что тогда? и бизнесу и тебе конец же

0
Цитировать
Жалоба модератору
Саня К
08.10.2018, 18:38

Согласен,деньги может быть они так зарабатывают себе на жизнь,но о безопасности тоже надо думать,и вообще законно ли это все?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Мекен
08.10.2018, 18:40

21-кылымда бизде болуп жаткан кулкулуу иштер. Ушул кантип болсун эми. Кокус орттонуп кетсе ким жооп берет. Мындай мыйзамсыз сооданы токтотуу керек

0
Цитировать
Жалоба модератору
Данияр
08.10.2018, 18:41

Правительству не до этого же,оно на Тоях)))

0
Цитировать
Жалоба модератору
Жанара
08.10.2018, 19:20

Капец!! Это Кыргызстан!! Если эти самодельные заправки взорвутся, местная?власть даже глазом не моргнет

0
Цитировать
Жалоба модератору
Актан
08.10.2018, 19:21

Дебилизм! А что никто их не сажает?!! Кто ответит если погибнут люди???

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  