Граждане КР собирают деньги для соотечественника, разбившегося в ДТП в США

В США в ночь на 4 октября выходец из Кыргызстана Алмаз Муминов попал в ДТП. Информацию об этом распространили в интернете родственники пострадавшего.

По их данным, авария произошла в Канзасе, штат Миссури. Сейчас 42-летний Азамат Муминов находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Через сайт для сбора пожертвований "Gofundme" родственники мужчины обратились к пользователям интернета с просьбой оказать финансовую помощь. Для курса лечения семье понадобится 50 тысяч долларов.

За сутки на крик о помощи откликнулись 152 человека, в общей сложности они перечислили на счет семьи 7,6 тысячи долларов.

Тем временем в Министерстве иностранных дел VB.KG сообщили, что не владеют информацией о произошедшем, но уже выясняют подробности и проверяют данные.