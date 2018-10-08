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Граждане КР собирают деньги для соотечественника, разбившегося в ДТП в США

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- Екатерина Улитина
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В США в ночь на 4 октября выходец из Кыргызстана Алмаз Муминов попал в ДТП. Информацию об этом распространили в интернете родственники пострадавшего.

По их данным, авария произошла в Канзасе, штат Миссури. Сейчас 42-летний Азамат Муминов находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Через сайт для сбора пожертвований "Gofundme" родственники мужчины обратились к пользователям интернета с просьбой оказать финансовую помощь. Для курса лечения семье понадобится 50 тысяч долларов.

За сутки на крик о помощи откликнулись 152 человека, в общей сложности они перечислили на счет семьи 7,6 тысячи долларов.

Тем временем в Министерстве иностранных дел VB.KG сообщили, что не владеют информацией о произошедшем, но уже выясняют подробности и проверяют данные.


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URL: https://www.vb.kg/374055
Теги:
гуманитарная помощь, ДТП, США, Кыргызстан, МИД
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Комментарии
Кыргызстанец
08.10.2018, 15:32

Ага акча топтогудай,ал кыргызстанга эмне кылып койду?-акча топтогунар келсе топтоп Садыр Жапаровту куткаргыла!.

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