Султан Жумагулов до последнего с честью выполнял свои обязанности

Отечественная культура и журналистское сообщество Кыргызстана понесли тяжелую утрату. На 60-м году жизни после тяжелой болезни скончался писатель, журналист, переводчик, министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Султанбек Жумагулов.

Султанбек Жумагулов родился 1 марта 1959 года в селе Озгоруш Ат-Башинского района Нарынской области. После окончания факультета журналистики Кыргызского государственного университета в 1981 году работал в редакции республиканской молодежной газеты "Ленинчил жаш" (впоследствии – "Жаштык жарчысы", "Асаба"). В 1991 году в качестве заместителя главного редактора принимал непосредственное участие в становлении первой республиканской парламентской газеты "Эркин Тоо". В 1993-2013 годах трудился в редакциях газет "Kyrgyzstan Ch ronicle", "Асаба", в кыргызской редакции Всемирной службы радио BBC, одновременно сотрудничал с Британским институтом по освещению войны и мира. Был руководителем службы экспертно-аналитического обеспечения Секретариата Президента Кыргызской Республики. Возглавлял бишкекское бюро радио "Азаттык". В 2013 г. работал исполняющим обязанности директора общественного телеканала "ЭлТР", в 2014 году - генеральным директором Общественной телерадиокорпорации. Затем работал советником Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.

В 2017 году Султанбек Жумагулов назначен министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики. Последние месяцы он мужественно боролся с тяжелой болезнью. Несмотря на это, до последних дней своей жизни он честью выполнял свои обязанности.

Султанбек Жумагулов был настоящим интеллигентом, образцом и наставником для своих молодых коллег. Ему были присущи большая человеческая порядочность и скромность. Его книга "Дорога в журналистику" стала настольным пособием для многих начинающих журналистов.

Он был известен в качестве публициста и медиа эксперта, как сатирик Султанбек Жумагулов в своей книге "Кыргызча жашоо бормулалары" обращается к самым широким кругам нашего общества, изображая нашу современную жизнь и делая предметом сатиры отрицательные ее стороны.

Султанбек Жумагулов был патриотом своего народа, добрым, честным и трудолюбивым человеком. Светлая память о Султанбеке Жумагулове навсегда сохранится в наших сердцах.

Жээнбеков С.Ш., Джумабеков Д.А., Абылгазиев М.Д., Бакиров М.И., Кодуранова А.С., Боронов К.А., Разаков Ж.П., Омурбекова А.С., Аскаров З.М., Молдобекова Г.С., Эсеналиев Д.А., Асымбеков Ш.У., Ибраев С.Т., Абдылдаев Э.Б., Джунушалиев К.А., Джаманкулов М.Т., Касымалиев А.А., Панкратов О.М., Мурашев Н.М., Калилов Ж., Мирзахмедов Н.С., Кудайбердиева Г.К., Чолпонбаев К.С., Исакунова Т.Б., Кадыркулов И.А., Тердикбаев Э.Дж., Осмонбетов Э.К., Шаршембиев Б.Н., Стамалиева Т.Т., Карыбаева М.А., Нуракун уулу Ибраим, Эсенгул уулу Чынгыз, Раев С.А., Жакиев Б.Ж., Байджиев М.Т., Айдаркулов М.К., С екимов Б.Ш., Темирбекова А.К., Султанбаева А.Ж., Жаманкулов А.К., Бектеналиев М. Норузбаева Б.Ш., Карыпбеков И.М., Мусаев А.,Садыков Т.С., Шамшиев Б.Т., Сартбаева К.С., Токтакунова С.Т., Токтоналиев С.Т., Абдыкалыков А.А., Рыскулов А., Нурманбетов Т., Кулмамбетов Ж.О., Осмонов Б.С., Осмонов К.А., Өзүбеков А.А, Кузнецов Е.Ю., Исанаев К.Ж., Сманбеков Т.К., Айдаров О.Б., Шаршеев Ш.А., Куланбаев Б. Ч., Алдакулов Ж.Ж.,

Гражданская панихида по Султанбеку Жумагулову пройдет 10 октября текущего года в 10.00 часов в Кыргызском национальном академическом театре имени Т.Абдымомунова.