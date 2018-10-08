Мигрантов из Кыргызстана выдворили из российского Надыма

В Надыме судебные приставы продолжают отправлять в родные страны нелегально находящихся в России мигрантов. До принудительных "проводов" иностранцы находились в специальном учреждении временного содержания. Откуда сейчас конвоируются до границы государства, гражданами которого являются, а это Таджикистан, Кыргызстан и Азербайджан. Кроме того, согласно Российскому законодательству помимо штрафа им запрещено въезжать в нашу страну в течение ближайших пяти лет, сообщает "Вести.Ямал".

Издание сообщает, что с угрозой принудительного выдворения может столкнуться каждый иностранный гражданин. Поэтому, во избежание неприятностей, при въезде в страну нужно самостоятельно обратиться в миграционную службу и оформить необходимые документы.

"Есть определенные временные рамки – сколько иностранный гражданин может пребывать на территории Российской Федерации. Они должны зарегистрироваться, поставить в известность, ходить продлевать, если в этом есть необходимость. Соблюдать определенные требования и нормы российского законодательства", - сообщила Ирина Макарова, заместитель старшего судебного пристава отдела судебных приставов по г. Надыму и Надымскому району.

Точное количество наших сограждан и причины, по которым их выдворяют из российского северного региона, не сообщаются.