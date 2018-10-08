Информация о приезде в Кыргызстан врачей из Кувейта - фейк

Министерство здравоохранения КР по распространяющейся в социальных сетях информации о приезде 29 октября 2018 кувейтских врачей в Кыргызстан, для проведения операций в городской клинической больнице №1 г. Бишкек и в Национальном центре охраны материнства и детства сообщает следующее.

В прошлом году, с 30 апреля по 4 мая 2017 года в Бишкеке работал Медицинский караван "Надежда" из Кувейта. Для оказания бесплатной помощи населению прилетели 32 высококвалифицированных специалиста: пластические хирурги, общие хирурги, реаниматологи, анестезиологи, ЛОР специалисты и средний медицинский персонал. Все больные были ранее подготовлены, их списки были одобрены и согласованы ранее совместно с нашими врачами. По договоренности были выбраны Национальный центр онкологии (НЦО) и Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД).

В этом году в Министерство здравоохранения никакого письма о намерении провести благотворительные операции с Кувейтской стороны в Минздрав не поступало. При поступлении такого предложения Министерство здравоохранения рассмотрит его в установленном порядке.