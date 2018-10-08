Кожобек Рыспаев остается во фракции СДПК

Депутаты фракции СДПК в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики отклонили предложение политсовета партии СДПК об исключении Кожобека Рыспаева из фракции. За такое решение проголосовали 26 человек, 4 против, остальные воздержались, сообщается в письме от Фракции СДПК в ЖК КР. Причины, почему депутаты парламента пошли против решения и рекомендации лидера партии экс-президента Алмазбека Атамбаева, не уточняются.

Напомним, ранее политсовет СДПК исключил Рыспаева из рядов членов партии. Причина - "за действия, противоречащие основным целям, задачам и уставу" СДПК после критических замечаний парламентария по поводу ситуации на ТЭЦ Бишкека.