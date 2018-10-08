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Кожобек Рыспаев остается во фракции СДПК

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- ВБ
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Депутаты фракции СДПК в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики отклонили предложение политсовета партии СДПК об исключении Кожобека Рыспаева из фракции. За такое решение проголосовали 26 человек, 4 против, остальные воздержались, сообщается в письме от Фракции СДПК в ЖК КР. Причины, почему депутаты парламента пошли против решения и рекомендации лидера партии экс-президента Алмазбека Атамбаева, не уточняются.

Напомним, ранее политсовет СДПК исключил Рыспаева из рядов членов партии. Причина - "за действия, противоречащие основным целям, задачам и уставу" СДПК после критических замечаний парламентария по поводу ситуации на ТЭЦ Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/374064
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Кожобек Рыспаев, парламент, безТЭЦ, СДПК без Атамбаева, скандал, СДПК, ТЭЦ
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Комментарии
Керимбек Осмоналиев
08.10.2018, 18:09
Карма: +17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 3
Комментариев: 11

Депутаты в ЖК и депутаты в партии - разные депутаты. До парламента нормальные люди, а как попадают в парламент - всё, оторванные от реальности.

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Жалоба модератору
Керимбек Осмоналиев
08.10.2018, 18:15
Карма: +17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 3
Комментариев: 11

Рыспаев лоббировал фирму CMEC, его друг был директором ТЭЦ, когда случилась авария. Где гарантия, что авария не диверсия? 

0
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Жалоба модератору
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