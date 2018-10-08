Тайырбек Сарпашев снова под следствием

В генеральной прокуратуре вновь возобновили следствие по уголовным делам в отношении экс-председателя Государственной регистрационной службы КР Тайырбека Сарпашева. Это редакции VB.KG подтвердила пресс-секретарь ГП КР Наргиза Куватова.

По ее словам, ранее эти дела были временно приостановлены.

Между тем стоит напомнить слова самого Тайырбека Сарпашева, который только в начале этого года в своих интервью СМИ уверенно заявлял, что в отношении него все уголовные дела прекращены за недоказанностью.

Напомним, 30 марта 2017 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы ГРС Тайырбека Сарпашева. Его подозревали в том, что в 2013 году на должности вице-премьер-министра КР он дал разрешение на закупку 40 тысяч бланков свидетельства о рождении проигравшей компании, нарушив тем самым нормы тендера.

Кроме того, в феврале 2017 года Генпрокуратура КР направила представление на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова об освобождении Тайырбека Сарпашева от занимаемой должности главы ГРС. По их сведениям, он был причастен к отмене решения о запрете на реализацию участка в 1,28 гектара по улице Скрябина, 45-45а в Бишкеке, принадлежавшего доверенному лицу Максима Бакиева.

В июне 2017 года Тайырбек Сарпашев по собственному желанию подал в отставку.