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Кинематографисты Якутии и Кыргызстана снимут совместный фильм по Айтматову

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- Елена Цой
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Кыргызстан и Якутия планируют снять фильм по мотивам произведения Чингиза Айтматова "Пегий пес, бегущий краем моря" совместно с якутскими кинематографистами. Об этом на пресс-конференции по поводу открытия Первого Международный фестиваля кыргызского кино заявил председатель Союза кинематографистов Киргизской Республики Таалайбек Кулмендиеев, пишет ИА "ЯСИА".

Сейчас в Якутске проходит первый фестиваль кыргызского кино, и продлится он до 12 октября. Проводимые мероприятия посвящены 90-летию выдающегося советского писателя, драматурга Чингиза Айтматова.

"Легендарный автор известен не только в родной республике, но и на территории всех стран бывшего СССР. В России особенную популярность он приобрел на Дальнем Востоке, поскольку многие его произведения затрагивают особенности быта и веры местного населения", - напоминает ИА.

Открытие первого Международного фестиваля киргизского кино состоялось в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. По словам организаторов, Якутск давно хотел принять у себя этот фестиваль, а сегодня, в год юбилея Чингиза Айтматова – это особенная честь. При этом проведение подобных фестивалей на базе ДДН, в кинозале "Россия" должно войти в традицию. Так, в феврале-марте состоятся Дни монгольского кино, затем планируется организация приезда коллег из "Казахфильма".

С коллегами из Кыргызстана у Якутии давние связи. По словам Таалайбека Кулмендиеева, в прошлом году во время Дней литературы и искусства Кыргызстана в Якутии, были достигнуты договоренности об осуществлении совместного проекта – фильма по повести Чингиза Айтматова "Пегий пес, бегущий краем моря".

Издание напоминает, что по данному приведению великого советского автора уже 36 лет с аншлагами в Якутске идет спектакль режиссера Андрея Борисова "Желанный голубой берег".

"Мы в Кыргызстане выделили на этот проект 150 тысяч долларов. И мы хотим реализовать его совместно с якутскими кинематографистами именно на якутской земле. Рано или поздно мы этот проект осуществим, потому что это наш общий писатель, близкий всем нам", - прокомментировал ЯСИА Таалайбек Кулмендиеев.

По поводу дальнейшего сотрудничества кинематографист отметил, что в следующем году в Бишкеке ожидается проведение фестиваля по решению Ассамблеи СНГ. Планируется также проведение кинофестиваля, в рамках которого состоятся Дни якутского кино.

Киностудия "Киргизфильм" была организована 76 лет назад, до независимости республики было снято порядка 500 лент. В 2011 году – киностудия выпускала около 100 фильмов в год, сейчас около 60. Сейчас кинематограф Киргизии делится на коммерческий и авторский, снимаемый, как правило, на средства госбюджета.

Сегодня же в рамках фестиваля в Якутске состоятся показы классики киргизского кино – фильмов советского периода. Открылся фестиваль фильмом 1968 г. "Джамиля", в котором блистает превосходная советская актриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Аринбасарова.

"Я смотрел якутские фильмы, слежу за тем, что делается в якутском кино, оно является одним из авангардных. Ваши картины получают призы. Хотелось бы сделать с вами совместный фильм. В позапрошлом году к нам в Кыргызстан приезжали якутские кинематографисты, они изучили наш прокат. Мы посмотрели ваш. Нам бы хотелось, чтобы какие-то наши картины прокатывались у вас. Ведь у нас одна история, одна культура, мы братские народы", - ответил на вопрос ЯСИА об обменном прокате фильмов Таалайбек Кулмендиеев.

Программа фестиваля киргизского кино в ДДН им Кулаковского:

9 октября:

18:00 встреча Талаайбека Кулмендеева со зрителями

18:30 Первый учитель, 1965г.

20:15 Первый учитель, 1965г.

10 октября:

18:30 Красное яблоко, 1975г.

20:00 Красное яблоко, 1975г.

11 октября:

19:00 Материнское поле, 1967г.

20:30 Материнское поле, 1967г.

12 октября:

18:00 Белый пароход, 1975г.

20:00 Белый пароход, 1975г.

Вход на фильмы свободный.


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URL: https://www.vb.kg/374068
Теги:
кино, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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