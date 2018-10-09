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Погода в Кыргызстане: заморозки, дождь, снег!

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- Виктория Григоренко
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После продолжительной сухой и теплой погоды ожидается резкое изменение погоды. Во вторник 9 и среду 10 октября на большей части территории временами дожди, на летних пастбищах, которые расположены в горных районах, переход дождя в снег, в высокогорной зоне снег. Об этом сообщает МЧС.

Как отмечается, ветер западный от 4-9 метров в секунду, в Иссык-Кульской и Нарынской областях с порывами до 15-20 метров в секунду.

"9 октября на большей части территории ожидается значительное понижение температуры воздуха. В Чуйской, Таласской долинах ночью до 1-6 градусов, днем до 10-15, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью до 8-13°, днем до 13-18°. В предгорных районах и в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей ночью до 1-6°, днем до 8-13°, в горных районах ночью до -1…-6°, днем до 3-8°,в высокогорных районах ночью до -7…-12°, днем до 0-5°", - информирует ведомство.

9-10 октября в ночные часы в Таласской, Кеминской долинах и в предгорных районах Чуйской области ожидаются заморозки до -1…-3°.

"Заморозки такой интенсивности опасны для не убранных овощных культур. Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб", - добавили в МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/374073
Теги:
Иссык-Кульская область, погода, Таласская область, штормовое предупреждение, Бишкек, Кыргызстан, МЧС
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