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В Узбекистане запретят фильмы с эротикой и сценами насилия

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- ВБ
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Инспекция по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий республики попросила операторов и провайдеров телекоммуникационных систем до 10 октября удалить со своих внутренних ресурсов не рекомендованную к показу продукцию, сообщает РИА Новости.

В список вошли российские ленты "Диггеры" и "Дизлайк", а также зарубежные фильмы ужасов - "Резня на мельнице", "Эбола-зомби", "Она нашла Ад" и "Кровавая жатва".

Под запрет попала известная писательница трилогии "Пятьдесят оттенков серого", "На пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы" Э.Л. Джеймс.

Доступ ограничат и к фильму Ларса фон Триера "Нимфоманка". В основном власти не рекомендуют населению смотреть кино со сценами насилия, жестокости и эротического содержания.


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URL: https://www.vb.kg/374076
Теги:
кино, литература, насилие, Узбекистан, цензура, эротика, секс в искусстве
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