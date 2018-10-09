В Узбекистане 17-летняя беременная повесилась из-за "запретной" любви

В городе Термез Сурхандарьинской области Узбекистана забеременевшая от однокурсника 17-летняя учащаяся колледжа найдена повешенной в коровнике во дворе своего дома. Отец и родственники девушки сообщили, что девушка покончила с собой, не стерпев позора, передает centralasian.org.

17-летняя учащаяся Термезского колледжа информационных технологий 22 сентября была найдена повешенной в коровнике во дворе своего дома. Ее отец говорит, что его дочь повесилась на столбе в коровнике своего дома, узнав о своей беременности и опасаясь быть опозоренной перед соседями. Мужчина утверждает, что его дочь забеременела от однокурсника.

– Дочь была на втором месяце беременности. Она не смогла выдержать позора. Вдобавок парень, от которого она ждала ребенка, пропал. Я сказал жене и своей сестре, чтобы они отвели дочь в дом того парня и оставили там. Они так и поступили. Однако родственники парня заявили, что им не нужна невестка с ребенком в животе. Мы отправляли ее в дом парня дважды, но каждый раз его родственники возвращали ее обратно домой. После этого дочь решилась на такой отчаянный шаг, – говорит отец девушки.

Он говорит, что до трагедии его родня обращалась в махаллинский комитет и милицию с просьбой разрешить его дочери и ее однокурснику зарегистрировать в брак в местном ЗАГСе. Однако ни махалля, ни милиция не отреагировали на нашу просьбу. Кроме того, правоохранительные органы отказали возбуждать уголовное дело по факту беременности моей дочери, говорит собеседник.

– Они заявили нам: "Ну значит судьба такая у твоей дочери". Сказали, что отношения с парнем у дочери были по обоюдному согласию. Одним словом, госорганы не отнеслись серьезно к этому вопросу. Дочь не повесилась бы, если бы махалля и милиция помогли ей найти общий язык с родителями парня, чтобы он был рядом с ней во время беременности, – сказал отец покойной учащейся колледжа.

Однако активисты махалли, в которой проживала 17-летняя учащаяся Термезского колледжа информационных технологий, заявили, что пытались помочь девушке и ее парню пожениться. "Парень очень хотел жениться на ней, но его отец категорично заявил: "Беременная девушка не ступит на порог моего дома". Кто мог знать, что все это закончится трагедией", – говорит один из махаллинских активистов, попросивший не разглашать его имени.

Сотрудник ОВД города Термез сообщил, что уголовное дело по факту беременности 17-летней девушки не возбуждалось за отсутствием в деянии 18-летнего парня состава преступления.