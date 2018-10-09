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Кыргызстан запретил ввоз мяса птиц из Казахстана

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстан ввел временное ограничение на ввоз на территорию Кыргызстана птиц и продуктов птицеводства на территорию Кыргызстана.

Скан документа, подписанного главным государственным ветеринарным инспектором Кыргызстана Калысбеком Жумакановым, появился в социальных сетях.

Из документа следует, что временные ограничения вводятся из-за возможной эпидемии птичьего гриппа в приграничных с Кыргызстаном областях Казахстана. До выяснения истинной эпизоотической ситуации в Казахстане на территорию КР запрещается ввоз живых птиц, инкубационных яиц, мяса птиц, яичного порошка, пуха и перьев. Также под запрет попадают корма для птиц и специальные средства для их содержания.

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР официально пока никак не комментирует введенный запрет.


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URL: https://www.vb.kg/374079
Теги:
граница, Казахстан, импорт, мясо, Кыргызстан
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Комментарии
ольга
09.10.2018, 12:29

Ключевое слово ВОЗМОЖНОГО птичьего гриппа. А проверить товар слабо? Будем есть китайские окорочка, там почему-то нет птичьего гриппа.

0
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кыргыз
09.10.2018, 13:08

К. Жумаканов молодец, хоть разок появляется смелость что то запретить

+1
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