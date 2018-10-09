Кыргызстан запретил ввоз мяса птиц из Казахстана

Кыргызстан ввел временное ограничение на ввоз на территорию Кыргызстана птиц и продуктов птицеводства на территорию Кыргызстана.

Скан документа, подписанного главным государственным ветеринарным инспектором Кыргызстана Калысбеком Жумакановым, появился в социальных сетях.

Из документа следует, что временные ограничения вводятся из-за возможной эпидемии птичьего гриппа в приграничных с Кыргызстаном областях Казахстана. До выяснения истинной эпизоотической ситуации в Казахстане на территорию КР запрещается ввоз живых птиц, инкубационных яиц, мяса птиц, яичного порошка, пуха и перьев. Также под запрет попадают корма для птиц и специальные средства для их содержания.

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР официально пока никак не комментирует введенный запрет.