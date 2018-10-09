На 80% повышены оклады работников ряда учреждений культуры и образования

На 80% повышены должностные оклады работников ряда учреждений культуры, искусства и образования. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение принято в целях улучшения условий оплаты труда работников учреждений культуры, искусства и образования.

Исходя из этого, в постановление Правительства Кыргызской Республики "О введении новой системы оплаты труда работников учреждений культуры, искусства и информации" от 19 января 2011 года № 16 внесено изменение, предусматривающее установление коэффициента кратности к должности окладам в размере 1,8 к работникам следующих учреждений культуры:

- Кыргызского национального академического драматического театра имени Т.Абдумомунова;

- Государственного национального русского театра драмы Кыргызской Республики имени Чингиза Айтматова;

- Ошского национального драматического театра имени С.Ибраимова;

- Национального исторического музея Кыргызской Республики;

- Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г.Айтиева;

- Национального историко­-археологического музейного комплекса "Сулайман-Тоо";

- Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Т.Океева" Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

Кроме того, на 80% увеличены должностные оклады профессорско-преподавательского состава, концертмейстеров и иллюстраторов следующих учреждений:

- Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева;

- Кыргызского государственного музыкального училища имени М.Куренкеева;

- Кыргызского государственного художественного училища имени С.Чуйкова;

- Ошского Государственного музыкального училища имени Ниязалы.