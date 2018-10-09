После взрыва в украинском Чернигове эвакуированы порядка 10 тысяч человек

На севере Украины в городе Чернигове взорвались склады боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным издания, взрыв произошел 9 октября примерно в 3.30 утра. По данным Газета.ru, в настоящее время уже эвакуировано порядка 10 тысяч человек. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта остановлено. Кроме того, в радиусе 30 км от места взрыва закрыто воздушное пространство.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что на место происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники. К тушению пожара привлечен один штатный пожарный танк ГПМ-54, еще четыре пожарных танка в ближайшее время будут доставлены на место.

На данный момент информация о жертвах и пострадавших от взрыва в Черниговской области не поступала. На месте развернуты оперативные штабы реагирования.