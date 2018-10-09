РК признал блокаду КР. Эксперты рассказали, стоит ли республике реагировать

Открытым заявлением о прошлогодней блокаде Кыргызстана Нурсултан Назарбаев косвенно признал свою ошибку. Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

По его словам, такое заявление очень положительно для двустороннего сотрудничества.

- Тогда Алмазбек Атамабаева обвинял соседей в блокаде, сейчас же и сама Астана признала, что причинила ущерб Кыргызстану. Казахстану стоило много озвучить это открыто. Подобным образом соседи как бы говорят, что не будут в дальнейшем применять подобные методы. Это однозначно жест примирения. К тому же, Казахстан сейчас понимает, что надо работать со всеми странами ЦА, в том числе в рамках ЕАЭС. Но никак не прежними способами, как, например, задержка фур сопредельных государств на своей границе, - уверен Сариев.

Политолог напомнил, что в 2017 году поводом к блокаде стали внутренние противоречия двух лидеров – Назарбаева и Атамбаева. Сейчас же на руку двусторонним отношениям сыграла смена лидера нашей республики.

- Казахи таким образом хотели наказать экс-главу КР. Они ожидали, что блокада приведет к резкому экономическому кризису, обернув гнев народа на президента Кыргызстана. Но не учли, что сейчас у нас другое общество, понимающее политическую подоплеку происходящего. К тому же, на тот момент президент РК необдуманно принял Омурбека Бабанова в разгар предвыборной гонки, то есть непроизвольно вмешался во внутренние дела Кыргызстана. В этом случае можно было понять и Атамбаева. Собственно говоря, вот эта цепочка событий и привела к тому негативному результату. Но, в любом случае, заявление РК – хороший сигнал, - заверил Сариев.

Что в полемику вступать поздно, отметил в беседе с VB.KG депутат ЖК Дастан Бекешев.

- Но только на этом основании можно продолжить отстаивание наших позиций в ВТО. Тем более, что мы уже подавали жалобу в эту организацию. И она не была рассмотрена из-за того, что проблема на тот момент уже разрешилась. Но чтобы подобных ситуаций не повторялось в будущем, стоит довести разбирательство по той ситуации до конца. А подобные высказывания - как раз подкрепление того, что на тот момент ни о каком экономическом решении, как пытались преподнести РК, речи не шло. Сейчас же жалобой от Минэконома в ВТО, Кыргызстан смог бы реабилитировать свои позиции. Тем более, что в подобных организациях и соглашениях никакой политики быть не должно, - подчеркнул Бекешев.

Что касается каких-либо иных публичных реакций, то в них смысла нет, отметил парламентарий.

- Это лишний раз бы накалило политическую обстановку с Казахстаном, - добавил Бекешев.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 5 октября выступил с посланием к своему народу. Поднимая тему экспортного потенциала страны, он заявил: "Посмотрите, вокруг этого что происходит. Как Беларусь защищает своих товаропроизводителей, вы знаете. Что было вот с Киргизией, когда мы им дороги все перекрыли? Они боролись. Наши молчат, ни с кем не спорят".