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Задержан очередной водитель BMW, совершивший наезд на 13-летнего пешехода

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- Виктория Григоренко
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Задержан еще один водитель BMW, совершивший наезд на подростка и скрывшийся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД Чуйской области.

Как отмечается, водитель – житель Аламудунского района Чуйской области.

- Им оказался Самат У., 1997 года рождения. Именно он находился за рулем БМВ 520 темно-синего цвета гос № S2022Y. Все собранные материалы, а также водитель доставлены в СО Аламудунского РОВД, транспортное средство поставлено на штрафную стоянку, - пояснили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что данное ДТП произошло 7 октября 2018 года примерно в 17:40 часов по улице Алматинская в районе ГЭС-2. Там был совершен наезд автомашиной марки БМВ темно-синего цвета на несовершеннолетнего пешехода 2005 года рождения. Совершив наезд, водитель БМВ, не оказав первую медицинскую помощь, не вызвав скорую помощь, скрылся с места ДТП. К счастью, несовершеннолетний пешеход получил незначительные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

Примечательно, 6 октября в 15.20, в Бишкеке водитель БМВ сбил пешехода, переходящего дорогу. По словам очевидцев, автомобиль БМВ ехал по улице Киевской. Пострадавший от удара отлетел на несколько метров и ударился о другой автомобиль. Водитель не стал скрываться с места происшествия. Его машина отправлена на штрафстоянку. Пострадавший в результате ДТП отправлен в реанимацию.


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URL: https://www.vb.kg/374087
Теги:
Аламудунский район, дети, ДТП, молодежь, Чуйская область, Бишкек, ГУОБДД, автонаезд
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