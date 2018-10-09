Жээнбеков дал старт работе завода по переработке фасоли в Таласской области

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, в рамках рабочей поездки в Таласскую область принял участие в церемонии открытия завода по переработке фасоли компании "Азра" в селе Ак-Добо Бакай-Атинского района.

Глава государства официально дал старт его работе, отметив при этом, что фасоль, выращиваемая в Кыргызстане, пользуется большим спросом на международном рынке. Страна экспортирует около 90 тысяч тонн фасоли в год, получая прибыль около 70 млн долларов. В сфере производства фасоли трудятся более 150 тысяч человек. Но все еще актуальным остается вопрос не производства, а переработки, выхода на рынок и сбыта фасоли. Этот вопрос начал решаться с помощью местных предпринимателей при поддержке иностранных инвесторов и финансовых институтов страны, таких как Кыргызско-Российский Фонд развития, "Айыл Банк", "РСК-Банк" и "Гарантийный фонд".

"В начале 2018 года я дал задание руководителям вышеназванных финансовых институтов повернуть кредитную политику в село, направить ощутимую сумму ресурсов в регионы для поддержки сельских предпринимателей. Будут реализованы еще новые проекты, и открыты предприятия, подобные этому заводу по переработке фасоли", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что в "2018 год - Год развития регионов" по всей стране ведется большая работа. "Наша цель – развитие регионов, создание рабочих мест в регионах, открытие новых предприятий, привлечение инвестиций и сближение кредитной политики к селу. Поддержка новых региональных инициатив – основная задача этого Года", - сказал Президент.

Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил, что завод обеспечивает работой около 250 человек из числа местных жителей. Осуществляется экспорт фасоли в 25 стран мира, в том числе в Иран, Турцию и Индию.

Он выразил благодарность основателю компании Миргазы Оморову за чуткое отношение к инвесторам, который встречает и провожает их в аэропорту, в обход всякой местной волокиты.

"Именно такое отношение к инвесторам и последующее сотрудничество с ними влечет за собой существенный вклад в социально-экономическое развитие региона и страны, в уменьшение уровня безработицы. Местные жители теперь смогут сбывать свою продукцию по рыночным ценам и не бояться, что их тяжелый, фермерский труд пропадет даром", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков.

Основатель компании "Азра" Миргазы Оморов рассказал Главе государства о деятельности компании, которая была основана в 1997 году. Основным направлением ее деятельности является выращивание, экспорт фасоли, закладка интенсивных садов, экспорт продукции. Среднегодовой объем экспорта фасоли – более 15 тысяч тонн.

Имеется два завода по очистке, калибровке и фасовке фасоли со средней производительной мощностью 250 тонн в день, а также интенсивные яблоневые сады на территории более 700 гектаров по всему Кыргызстану.

Справочно:

В целях финансирования интенсивного земледелия со стороны Кыргызско-Российского Фонда было одобрено 24 проекта на общую сумму 134 млн сома (или 1,9 млн долларов). Открыта 7-летняя кредитная линия с 2-летними "каникулами", появилась возможность получать денежные средства с 12 банков. На сегодня "Айыл банк" и "РСК-Банк" выделяют эти средства. Из них в Таласской области было одобрено 2 проекта, на финансирование которых выделено 3,7 млн сомов.