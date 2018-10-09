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Лунара Мамытова уволилась. Следующая - Таалайкуль Исакунова?

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- ВБ
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В правительстве VB.KG подтвердили, что Лунара Мамытова написала заявление об освобождении занимаемой должности заместителя министра труда и социального развития. Правда, официального распоряжения по этому поводу еще нет.

Не исключено, что следующей, кто покинет свой пост, станет министр Таалайкуль Исакунова. Случись так, в руководстве ведомства останутся только Каныбек Адиев - статс-секретарь и Жылдыз Полотова - замминистра.

Кстати, на сайте ведомства до сих пор "висит" уволенная после "корейского" скандала Зууракан Каденова.


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URL: https://www.vb.kg/374089
Теги:
коррупция, правительство, Лунара Мамытова, скандал, Лунара Мамытова подала в отставку, Таалайкуль Исакунова, Министерство социального развития
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