Иностранный инвестор хочет заложить и Джеруй, и земли Кыргызстана?

В продолжение истории вокруг "Джеруя" источники VB.KG сообщают, что разработчик - компания "Альянс Алтын", помимо лицензии на золоторудное месторождение хочет заложить карьер и другие земельные участки, которые принадлежат органам государству.

Ранее мы уже писали о том, что компания "Альянс Алтын" хочет заложить лицензию на разработку месторождения Джеруй для получения кредита в российском ВТБ-Банке.

О том, готов ли Государственный комитет промышленности и энергетики выдать свое согласие на залог лицензии, ранее в ведомстве ответили неоднозначно. Вернее - от ответа там по сегодняшний день отказались.

Весьма критично на этот счет высказались депутаты Жогорку Кенеша, заявив, что Джеруй является стратегическим объектом, и допустить подобного "залога" нельзя ни в коем случае.

Что касается возможных намерений передать в качестве залога банку и земли, то, утверждают источники VB.KG, "Альянс Алтын" намерен заложить земельные участки, а именно: сам карьер, под ЛЭП, подъездные пути и иные земельные участки, необходимые для разработки месторождения. Отметим, что все эти земельные участки являются трансформированными из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленного назначения, что гораздо упрощает деятельность для "Альянс Алтына", поскольку нет необходимости тратить время на трансформацию данных земельных участков.

Речь идет о земельных участках, которые были переданы от ОАО "Кыргызалтын" ОсОО "Альянс Алтыну". Мы также ранее уже сообщали об этой "сделке".

Согласно предварительной информации земельные участки были переданы по балансовой стоимости. Резонно задать вопрос: по какой же стоимости были на самом деле оценены данные земельные участки, чтобы заинтересовать российский "ВТБ-банк", учитывая, что речь идет о кредите на сумму 180 млн.долларов?

Немаловажным является и то, что земельные участки были переданы Правительством "Кыргызалтыну" в 2004 году во временное пользование. "Кыргызалтын", в свою очередь, продал эти земельные участки "Альянс Алтыну". Стоит отметить, что "Альянс Алтын" полностью не рассчитался с "Кыргызалтыном" за эти участки, т.к., договором земельные участки были переданы в рассрочку.

Так, законно ли продавать земельные участки, если они принадлежат государству? В свою очередь, вправе ли "Альянс Алтын" закладывать их, не рассчитавшись полностью с "Кыргызалтыном"? И опять же вопрос - что будет, если "Альянс Алтын" не выполнит условия по кредиту?

Ждем ответов и хоть какой-нибудь реакции от Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования. И, конечно же, от парламентского профильного комитета.