Счетная палата нашла нарушения в финансах Верховного суда

Счетной палатой КР проведены аудит использования бюджетных и специальных средств в Верховном суде КР, аудит бюджетных средств в Конституционной палате Верховного суда КР и аудит бюджетных, специальных и депозитных средств в Судебном департаменте при Верховном суде КР за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

В ходе аудита в Верховном суде выявлено нерациональное использование средств на 114,6 тыс. сомов, а именно сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей. Эта сумма полностью возвращена в республиканский бюджет.

Также в Учебном центре судей (Высшая школа правосудия) при Верховном суде КР установлено нарушение при выплате заработной платы на 308,7 тыс. сомов. Аудитом отмечается, что увеличение сметы расходов на 2016 год произведено в отсутствии соответствующего нормативного правового акта, предусматривающего изменение правового статуса и условий оплаты труда. Расчеты к смете расходов за указанный период составлены с учетом планируемого преобразования Учебного центра судей в Высшую школу правосудия. Таким образом, за счет излишне заложенных средств по итогам второго полугодия 2016 года была выплачена премия в размере месячной заработной платы на общую сумму 308,7 тыс. сомов.

Аудит в Конституционной палате выявил, что в нарушение финансовой дисциплины и условий договора по ремонтно-строительной работе подрядчику было перечислено 754,2 тыс. сомов.

В Судебном департаменте при Верховном суде в ходе аудита установлены резервы и потери бюджета на 27 180,6 тыс. сомов. Из них, 23 588,5 тыс. сомов составили переплаты по подоходному налогу и страховым взносам, которые в ходе аудита зачтены в доход республиканского бюджета. По результатам инвентаризации депозитных сумм, проведенной аудитом по Судебному департаменту установлены суммы, подлежащие перечислению в доход республиканского бюджета в размере 3 369,2 тыс. сомов.

На данный момент Судебным департаментом восстановлено 26 429,4 тыс. сомов.

Также выявлено нерационально использованные средства, а именно сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей в центральном аппарате и областных управлениях Судебного департамента, на 8 118,6 тыс. сомов. Из общей суммы в доход республиканского бюджета зачтено 2 581,8 тыс. сомов.

По итогам аудитов Счетной палатой даны предписания по устранению выявленных в ходе аудита нарушений и недостатков. Материалы аудитов направлены в Жогорку Кенеш КР, Аппарат Президента КР, Секретариат Совета безопасности КР и в 3 объекта аудита. Также для дачи юридической оценки в Генеральную прокуратуру направлена информация относительно переплаты по подоходному налогу и страховым взносам на 23 588,5 тыс. сомов.