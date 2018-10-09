Жээнбеков: Образование - главное направление государственной политики

"Образование - главный приоритет в нашей стране. Главное направление государственной политики. Только благодаря образованию мы сможем выдержать конкуренцию на международной арене", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября на церемонии открытия школы имени А. Умарбекова в селе Кара-Буура одноименного района Таласской области.

Глава государства поздравил учителей, учащихся школы и жителей села с этим радостным событием.

"Открытие современной сельской школы - это большая радость для всех нас. Поздравляю с открытием новой школы!", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что 2018 год - Год развития регионов, является особенным годом для села.

"Развитием регионов будем заниматься и в последующие годы. Если будут развиваться регионы - будет процветать вся страна. Регионы - это наша опора и неиссякаемый духовный источник", - подчеркнул Президент.

Как он отметил, кыргызстанцы, проживающие в сельской местности, конкретными делами поддерживают Год развития регионов, по инициативе жителей во многих местах строятся социальные, культурные, спортивные объекты. Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность инициативным сельским жителям и местным руководителям.

Говоря о важности поддержки системы образования, Глава государства подчеркнул, что для реализации больших планов, стоящих перед Кыргызстаном, молодежь страны должна быть с глубокими знаниями и крепким духом.

"Сегодня, когда идет быстрое развитие технологий, не только наши дети, но и педагоги, все мы должны учиться и меняться, идти в ногу со временем. Государство делает всё для того, чтобы наши дети получали полноценное качественное образование", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства констатировал, что в 2018 году за счет средств республиканского бюджета на местах строятся 156 школ, в том числе в Таласской области строятся 22 школы. Идет подготовка к строительству еще 27 школ за счет средств из других источников. В последующие годы будут построены более 100 школ.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил твёрдую уверенность в том, что из стен новой школы в будущем выйдут образованные и достойные продолжатели благих дел старших.

"Вы будущее нашей страны. От уровня вашей образованности, воспитания зависит уровень развития общества", - отметил он, обращаясь к ученикам, и пожелал им доброго пути в мир знаний.

Обращаясь к учителям, Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил их с прошедшими праздниками - с Днем знаний и с Днем учителя, выразив уверенность, что они смогут дать достойное образование и воспитание детям.

Справочно:

На строительство школы им. А.Умарбекова на 225 ученических мест выделено 24 миллиона сомов, поступивших от разработки месторождения "Жеруй" и 40 миллионов сомов из республиканского бюджета.