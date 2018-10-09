Погода
$ 69.04 - 69.35
€ 79.17 - 80.22

Жээнбеков: Образование - главное направление государственной политики

127  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Образование - главный приоритет в нашей стране. Главное направление государственной политики. Только благодаря образованию мы сможем выдержать конкуренцию на международной арене", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября на церемонии открытия школы имени А. Умарбекова в селе Кара-Буура одноименного района Таласской области.

Глава государства поздравил учителей, учащихся школы и жителей села с этим радостным событием.

"Открытие современной сельской школы - это большая радость для всех нас. Поздравляю с открытием новой школы!", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что 2018 год - Год развития регионов, является особенным годом для села.

"Развитием регионов будем заниматься и в последующие годы. Если будут развиваться регионы - будет процветать вся страна. Регионы - это наша опора и неиссякаемый духовный источник", - подчеркнул Президент.

Как он отметил, кыргызстанцы, проживающие в сельской местности, конкретными делами поддерживают Год развития регионов, по инициативе жителей во многих местах строятся социальные, культурные, спортивные объекты. Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность инициативным сельским жителям и местным руководителям.

Говоря о важности поддержки системы образования, Глава государства подчеркнул, что для реализации больших планов, стоящих перед Кыргызстаном, молодежь страны должна быть с глубокими знаниями и крепким духом.

"Сегодня, когда идет быстрое развитие технологий, не только наши дети, но и педагоги, все мы должны учиться и меняться, идти в ногу со временем. Государство делает всё для того, чтобы наши дети получали полноценное качественное образование", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства констатировал, что в 2018 году за счет средств республиканского бюджета на местах строятся 156 школ, в том числе в Таласской области строятся 22 школы. Идет подготовка к строительству еще 27 школ за счет средств из других источников. В последующие годы будут построены более 100 школ.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил твёрдую уверенность в том, что из стен новой школы в будущем выйдут образованные и достойные продолжатели благих дел старших.

"Вы будущее нашей страны. От уровня вашей образованности, воспитания зависит уровень развития общества", - отметил он, обращаясь к ученикам, и пожелал им доброго пути в мир знаний.

Обращаясь к учителям, Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил их с прошедшими праздниками - с Днем знаний и с Днем учителя, выразив уверенность, что они смогут дать достойное образование и воспитание детям.

Справочно:

На строительство школы им. А.Умарбекова на 225 ученических мест выделено 24 миллиона сомов, поступивших от разработки месторождения "Жеруй" и 40 миллионов сомов из республиканского бюджета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374101
Теги:
Министерство образования, образование, президент, Таласская область, школа, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  