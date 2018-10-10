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Кто же задержал 12-летнюю девочку? Никаких рейдов милиция не проводила...

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- Екатерина Улитина
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ГУВД Бишкека ответило на жалобу читательницы VB.KG, которая рассказала, что ее 12-летнюю дочь 6 октября задержали сотрудники милиции. По данным правоохранительных органов, в этот день в Свердловском районе столицы не проводились рейды по поиску беспризорных детей.

- В этот день не было никаких рейдов милиции по выявлению несовершеннолетних. Как возникла данная ситуация и подробности инцидента, мы сейчас выясняем, - сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По итогам проверки столичная милиция даст дополнительную информацию.


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URL: https://www.vb.kg/374103
Теги:
ГУВД, дети, задержание, Бишкек
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