Кто же задержал 12-летнюю девочку? Никаких рейдов милиция не проводила...

ГУВД Бишкека ответило на жалобу читательницы VB.KG, которая рассказала, что ее 12-летнюю дочь 6 октября задержали сотрудники милиции. По данным правоохранительных органов, в этот день в Свердловском районе столицы не проводились рейды по поиску беспризорных детей.

- В этот день не было никаких рейдов милиции по выявлению несовершеннолетних. Как возникла данная ситуация и подробности инцидента, мы сейчас выясняем, - сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По итогам проверки столичная милиция даст дополнительную информацию.