Президент Жээнбеков ознакомился с работой кооперативов в Таласской области

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков накануне, 9 октября, в рамках рабочей поездки в Таласскую область ознакомился с деятельностью семеноводческого хозяйства в селе Покровка, кооператива в селе Май Манасского района и с условиями работы контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" на границе с Казахстаном.

Глава государства осмотрел выставку продукции, выпускаемой семеноводческим хозяйством в селе Покровка, в основном это пшеница, рожь и многолетние травы. В хозяйстве 20 семей обеспечены стабильной работой, во время сельхозоуборочных работ привлекается дополнительно от 35 до 40 семей.

Кооператив в селе Май также производит пшеницу, рожь, многолетние травы, овощи, занимается разведением скота. Работой обеспечены 10 семей, во время сельхозоуборочных работ привлекается дополнительно от 25 до 30 семей.

Президент с удовлетворением отметил успешность этих хозяйств и подчеркнул, что оказание содействия аналогичным хозяйствам в регионах - приоритет в деятельности финансовых институтов страны.

Далее Глава государства посетил контрольно-пропускной пункт "Чон-Капка-автодорожный", через который предприниматели области поставляют агропродукцию на рынок соседнего Казахстана. Информацию о его работе доложил председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев.

По официальным данным, КПП работает круглосуточно и без выходных, в среднем через него проходит от 3500 до 5000 человек, более 600 автотранспортных средств.

Из Кыргызстана в Казахстан и обратно через КПП "Чон-Капка-автодорожный" проходят такие товары, как продукты питания, кондитерские, макаронные изделия, овощи, фрукты, молочные продукты, фасоль, горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения.