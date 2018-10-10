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В Бишкеке открывается школа вокала, где смогут обучаться слабослышащие дети

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- ВБ
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Ну, вот. Кажется, потихоньку приходим в себя. В обществе начали реализовывать хорошие и добрые инициативы, которые нас поведут к прекрасному. Ругались, что ничего кроме торговых центров не открывают. Открывают! Так начал свое сообщение на FB медиа-специалист, общественный деятель Авланбек Джумабаев.

По его словам, народная артистка Кыргызской Республики Замира Мавлянова создала новую школу по вокалу.

"Естественно, не те масштабы, но для начала охватить 150 человек - это тоже хорошо. Проект реализуется не без участия бизнес-партнеров. И здорово, что предприниматели стали поддерживать подобные инициативы.

Самое интересное, в данном проекте есть социальные аспекты. Супер талантливые дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями, слабослышащие могут проходить курсы пения в этой школе.

В добрый путь! Пусть этот проект развивается с каждым днем. Может быть, доживем до того, что он превратится в большую площадку, которая соберет тысячи людей. Ведь кыргызский народ - один из талантливейших народов мира!", - пишет Джумабаев.

Открытие школы состоится завтра, 11 октября, в 18.00, по адресу ул. Боронбая (бывшая Космическая) 86, пересекает Баха.


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URL: https://www.vb.kg/374108
Теги:
дети, музыка, школа, Бишкек
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