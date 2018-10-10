Погода
$ 69.25 - 69.53
€ 79.38 - 80.40

Азиз Суракматов завтра намерен встретиться с Канышай Мамыркуловой

277  1
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера мэр Бишкека Азиз Суракматов переговорил по телефону с активисткой Канышай Мамыркуловой. Эту информацию редакции VB.KG подтвердил руководитель аппарата мэрии столицы Балбак Тулобаев.

По его словам, мэр Бишкека и активистка запланировали на завтрашний день встречу.

- Они хорошо поговорили, обсудили этот вопрос, и Канышай Мамыркулова не отказалась от завтрашней встречи. По поводу же того, будет ли Азиз Суракматов пересдавать экзамен по государственному языку, то решение мы примем после заседания фракции "Ата Мекен", которое пройдет 12 октября. На этом заседании, на котором от мэрии буду присутствовать я, будет обсуждаться как раз этот вопрос, - сказал глава аппарата мэрии.

Напомним, вчера журналист и активистка Канышай Мамыркулова подала судебный иск на Центральную избирательную комиссию, Правительство КР и Госкомиссию по государственному языку. Активистка осталась недовольной решением Центризбиркома, который всего лишь рекомендовал, а не обязал, мэрам Бишкека и Оша сдать экзамен по кыргызскому языку по системе "Кыргызтест".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374113
Теги:
Азиз Суракматов, кыргызский язык, суд, Бишкек, мэр, Балбак Тулобаев, Канышай Мамыркулова, Кыргызтест, экзамен, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Азис
10.10.2018, 11:38

Курбан ыразы болсун!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  