Азиз Суракматов завтра намерен встретиться с Канышай Мамыркуловой

Вчера мэр Бишкека Азиз Суракматов переговорил по телефону с активисткой Канышай Мамыркуловой. Эту информацию редакции VB.KG подтвердил руководитель аппарата мэрии столицы Балбак Тулобаев.

По его словам, мэр Бишкека и активистка запланировали на завтрашний день встречу.

- Они хорошо поговорили, обсудили этот вопрос, и Канышай Мамыркулова не отказалась от завтрашней встречи. По поводу же того, будет ли Азиз Суракматов пересдавать экзамен по государственному языку, то решение мы примем после заседания фракции "Ата Мекен", которое пройдет 12 октября. На этом заседании, на котором от мэрии буду присутствовать я, будет обсуждаться как раз этот вопрос, - сказал глава аппарата мэрии.

Напомним, вчера журналист и активистка Канышай Мамыркулова подала судебный иск на Центральную избирательную комиссию, Правительство КР и Госкомиссию по государственному языку. Активистка осталась недовольной решением Центризбиркома, который всего лишь рекомендовал, а не обязал, мэрам Бишкека и Оша сдать экзамен по кыргызскому языку по системе "Кыргызтест".