Водителей Гелендвагенов задержали, машины - на штраф-стоянку

Сотрудники подразделений ГУОБДД МВД задержали группу водителей автомашин Мерседес-Гелендваген, нарушивших Правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР

9 октября 2018 года на сайте VB.KG было опубликовано видео под заголовком "11 джипов "Гелендваген" нагло перекрыли центр Бишкека".

На видно запечатлены явные факты нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей внедорожников. По данному факту сотрудниками отдела розыска УОБДД по г. Бишкек проведены оперативно-поисковые мероприятия, по результатам которых в тот же день установлены и задержаны водители 7 автомашин марки Мерседес-Гелендваген. Нарушители привлечены к административной ответственности по статье "Автохулиганство".

Транспортные средства водворены на штрафную площадку. Задержание остальных автомашин, грубо нарушивших ПДД, продолжается.

ГУОБДД МВД Кыргызской Республики предупреждает: В соответствии со статьей 249-1 КоАО КР "Автохулиганство", то есть умышленные действия водителя транспортного средства или лиц, находящихся в транспортном средстве, демонстративно нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан, выражающееся в явном неуважении к обществу, сопровождающихся нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - влекут наложение административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти расчетных показателей.