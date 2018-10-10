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Водителей Гелендвагенов задержали, машины - на штраф-стоянку

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- ВБ
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Сотрудники подразделений ГУОБДД МВД задержали группу водителей автомашин Мерседес-Гелендваген, нарушивших Правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР

9 октября 2018 года на сайте VB.KG было опубликовано видео под заголовком "11 джипов "Гелендваген" нагло перекрыли центр Бишкека".

На видно запечатлены явные факты нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей внедорожников. По данному факту сотрудниками отдела розыска УОБДД по г. Бишкек проведены оперативно-поисковые мероприятия, по результатам которых в тот же день установлены и задержаны водители 7 автомашин марки Мерседес-Гелендваген. Нарушители привлечены к административной ответственности по статье "Автохулиганство".

Транспортные средства водворены на штрафную площадку. Задержание остальных автомашин, грубо нарушивших ПДД, продолжается.

ГУОБДД МВД Кыргызской Республики предупреждает: В соответствии со статьей 249-1 КоАО КР "Автохулиганство", то есть умышленные действия водителя транспортного средства или лиц, находящихся в транспортном средстве, демонстративно нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан, выражающееся в явном неуважении к обществу, сопровождающихся нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - влекут наложение административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти расчетных показателей.


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URL: https://www.vb.kg/374115
Теги:
нарушения, ПДД, Бишкек, ГУОБДД, Гелендваген, Автохулиганство
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Комментарии
sas
10.10.2018, 12:40

ты смотри какие мы "мягкие и пушистые", когда к стенке приперли

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Урмат
10.10.2018, 12:41

мы мырки, извините нас. нас нужно наказать на 1000 баксов каждого и отправить на общественные работы, тогда только мы поймем, что нарушать законы и тем более ПДД это опасно для жизни! из-за таких мырков как мы умирают люди на дорогах, мы не понимаем, что любое страшное ДТП это результат бездействия во время мелких нарушений. мы мырки, и этим все сказано! мы живем в стране мырков, поэтому таких как мы мырков почти вся страна. потому что нами управляют мырки. в стране власть мырков, поэтому и мы мырки!

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ПРАВДА
10.10.2018, 12:46

Номера 1500- ментовские опознавательные номера

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