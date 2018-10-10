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Процедуру получения диппаспортов для госслужащих упростили

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- ВБ
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Теперь госслужащие могут сдать документы на служебные и дипломатические паспорта в ЦОНе.

Начиная с 8 октября по 30 декабря этого года государственные служащие могут сдать документы на служебные и дипломатические паспорта в Центре обслуживания населения №3 (Молодая Гвардия №4, пересекает ул. Боконбаева).

Ранее оформление документов осуществлялось в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел.

Госслужащие дополнительную информацию могут получить в Call-центре ГРС - 119.

Совместный проект МИД и ГРС реализуется в рамках мероприятий по переходу на автоматизацию, улучшение и упрощение процессов оформления служебных и дипломатических паспортов.


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URL: https://www.vb.kg/374118
Теги:
ГРС, МИД, ЦОН, Кыргызстан, дипломатия
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