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В Кыргызстане пройдет неделя зеленой экономики

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- ВБ
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В Кыргызской Республике, в целях достижения устойчивого развития, обеспечивающего повышение качества жизни человека, социальную справедливость, более эффективное использование ресурсов и широкое применение экологически чистых технологий и инноваций ведется активная работа по переходу к зеленой экономике.

Учитывая важность и необходимость участия всех заинтересованных сторон в обеспечении устойчивого развития посредством продвижения зеленой экономики, Правительство в лице Министерства экономики выступило с инициативой трансформировать ежегодный зеленый экономический Форум в Неделю зеленой экономики в Кыргызской Республике.

Неделя "Зеленая экономика - 2018" будет проходить с 15 по 20 октября текущего года.

Основной целью проведения Недели "Зеленая экономика - 2018" является максимально широкое освещение и продвижение вопросов развития зеленой экономики в стране через расширение территорий и аудиторий.

Неделя Зеленой экономики в Кыргызской Республике даст возможность предоставить целостный подход и обеспечит межведомственную координацию и активную вовлеченность в процесс широких заинтересованных групп, создаст четкую и последовательную политическую основу, способствующую надлежащей интеграции целей зеленой экономики в государственные программы и политики.

Данное мероприятие проводится Министерством экономики Кыргызской Республики в сотрудничестве с Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Инициативы агентств ООН Партнерские действия для зеленой экономики (PAGE) и с участием Аналитического центра "БизЭксперт".


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URL: https://www.vb.kg/374119
Теги:
GIZ, Минэкономики, ООН, Кыргызстан
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