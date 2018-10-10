В Кыргызстане пройдет неделя зеленой экономики

В Кыргызской Республике, в целях достижения устойчивого развития, обеспечивающего повышение качества жизни человека, социальную справедливость, более эффективное использование ресурсов и широкое применение экологически чистых технологий и инноваций ведется активная работа по переходу к зеленой экономике.

Учитывая важность и необходимость участия всех заинтересованных сторон в обеспечении устойчивого развития посредством продвижения зеленой экономики, Правительство в лице Министерства экономики выступило с инициативой трансформировать ежегодный зеленый экономический Форум в Неделю зеленой экономики в Кыргызской Республике.

Неделя "Зеленая экономика - 2018" будет проходить с 15 по 20 октября текущего года.

Основной целью проведения Недели "Зеленая экономика - 2018" является максимально широкое освещение и продвижение вопросов развития зеленой экономики в стране через расширение территорий и аудиторий.

Неделя Зеленой экономики в Кыргызской Республике даст возможность предоставить целостный подход и обеспечит межведомственную координацию и активную вовлеченность в процесс широких заинтересованных групп, создаст четкую и последовательную политическую основу, способствующую надлежащей интеграции целей зеленой экономики в государственные программы и политики.

Данное мероприятие проводится Министерством экономики Кыргызской Республики в сотрудничестве с Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Инициативы агентств ООН Партнерские действия для зеленой экономики (PAGE) и с участием Аналитического центра "БизЭксперт".