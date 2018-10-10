Погода
$ 69.25 - 69.53
€ 79.38 - 80.40

Помогите найти мужчину со шкурой снежного барса на плечах!

542  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На горячую линию WnatsApp Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) поступила информация о принятии мер в отношении неизвестного человека, который позирует на фотографии со шкурой снежного барса.

По данному факту ГАООС и ЛХ обратилось с официальным письмом к министру МВД Кашкару Джунушалиеву с просьбой оказать содействие в выявлении лица, нарушившего природное законодательство Кыргызстана.

После установление личности нарушившего природное законодательства КР, в отношении него будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства КР.

Данный факт нарушения природоохранного законодательства рассматривается Уголовным Кодексом КР.

Департаментом сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при ГАООС и ЛХ ведется постоянная работа по выявлению фактов нарушения природоохранного законодательства на интернет ресурсах, где выставляются фото-видео материалы с запечатленными на фоне убитых диких животных.

Пресс-служба ведомства напоминает, что с 2017 года согласно постановлению Правительства КР установлены следующие размеры такс для исчисления исков за нанесение ущерба объектам животного мира:

За незаконное пользование марала, архара, медведя - 1 000 000 сомов;

За незаконное пользование снежного барса - 1 500 000 сомов;

За незаконное пользование козерога - 100 000 сомов;

За незаконное пользование косули, туркестанской рыси или манула - 50 000 сомов.

Кроме того, в соответствии со статей 278 Уголовного кодекса КР, незаконная охота с причинением крупного ущерба наказывается штрафом в размере от 500 до 700 расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

На сегодняшний день в Кыргызстане численность снежных барсов составляет около 324 особей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374120
Теги:
МВД, правительство, снежный барс, уголовная ответственность, экология, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  