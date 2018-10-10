Помогите найти мужчину со шкурой снежного барса на плечах!

На горячую линию WnatsApp Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) поступила информация о принятии мер в отношении неизвестного человека, который позирует на фотографии со шкурой снежного барса.

По данному факту ГАООС и ЛХ обратилось с официальным письмом к министру МВД Кашкару Джунушалиеву с просьбой оказать содействие в выявлении лица, нарушившего природное законодательство Кыргызстана.

После установление личности нарушившего природное законодательства КР, в отношении него будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства КР.

Данный факт нарушения природоохранного законодательства рассматривается Уголовным Кодексом КР.

Департаментом сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при ГАООС и ЛХ ведется постоянная работа по выявлению фактов нарушения природоохранного законодательства на интернет ресурсах, где выставляются фото-видео материалы с запечатленными на фоне убитых диких животных.

Пресс-служба ведомства напоминает, что с 2017 года согласно постановлению Правительства КР установлены следующие размеры такс для исчисления исков за нанесение ущерба объектам животного мира:

За незаконное пользование марала, архара, медведя - 1 000 000 сомов;

За незаконное пользование снежного барса - 1 500 000 сомов;

За незаконное пользование козерога - 100 000 сомов;

За незаконное пользование косули, туркестанской рыси или манула - 50 000 сомов.

Кроме того, в соответствии со статей 278 Уголовного кодекса КР, незаконная охота с причинением крупного ущерба наказывается штрафом в размере от 500 до 700 расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

На сегодняшний день в Кыргызстане численность снежных барсов составляет около 324 особей.