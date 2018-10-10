Жээнбек Кулубаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Казахстане

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Кулубаев Жээнбек Молдоканович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Казахстан.

Посла Кыргызстана в Казахстане, отметим, не было более двух лет.

Как уже ранее сообщал VB.KG, МИД Кыргызстана выдвинул Жээнбека Кулубаева на пост посла Кыргызстана в Казахстане, и 2 октября комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности его одобрил.

Кулубаев окончил Московский военный институт, позже получил степень в Дипломатическом институте МИД КНР. Владеет русским, кыргызским, английским и китайским языками. Ранее занимал различные должности в МИД Кыргызстана. С 2007 по 2009 годы занимал пост посла в Малайзии, с 2009 по 2013 годы был послом КР в КНР.