Погода
$ 69.25 - 69.53
€ 79.38 - 80.40

Жээнбек Кулубаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Казахстане

120  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Кулубаев Жээнбек Молдоканович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Казахстан.

Посла Кыргызстана в Казахстане, отметим, не было более двух лет.

Как уже ранее сообщал VB.KG, МИД Кыргызстана выдвинул Жээнбека Кулубаева на пост посла Кыргызстана в Казахстане, и 2 октября комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности его одобрил.

Кулубаев окончил Московский военный институт, позже получил степень в Дипломатическом институте МИД КНР. Владеет русским, кыргызским, английским и китайским языками. Ранее занимал различные должности в МИД Кыргызстана. С 2007 по 2009 годы занимал пост посла в Малайзии, с 2009 по 2013 годы был послом КР в КНР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374121
Теги:
Казахстан, посольство, Кыргызстан, дипломатия, Жээнбек Кулубаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  