Как поможет региональному бизнесу Фонд подготовки инвестпроектов?

За последние 3-4 года экономика КР показывает значительный рост во всех сферах. Однако наибольшее влияние на нее исходит от горнодобывающего сектора. Но и здесь есть свои риски и объективные спады. И чтобы минимизировать подобные факторы, правительству необходимо продумать дополнительные способы дохода. Об на днях на заседании Наблюдательного совета по формированию списка инвестиционных проектов заявил заведующий отделом экономики и инвестиций Аппарата правительства КР Данияр Иманалиев.

По его словам, оказать значительную помощь в этом вопросе может недавно сформированный Фонд подготовки проектов устойчивого развития.

- Наши регионы содержат немалый потенциал для развития страны. Но основная проблема в том, что большая часть представителей бизнеса не может до конца доработать необходимые технико-экономические обоснования или бизнес-планы, предоставляемые в финансовые институты для получения кредитных средств. Именно решением этого вопроса и займется данный Фонд. Его основным партнерами в данном случае выступает ПРООН и Кыргызско-Российский фонд развития, - подчеркнул Иманалиев.

Стоит отметить, что минимальная сумма финансирования нового Фонда – 200 тысяч долларов, чуть ниже, чем у РКФР (300 тысяч долларов - прим.ред.). Причем он напрямую также сотрудничает с коммерческими банками. Приоритет отдается бизнесу с безубыточной работой в течение последних двух лет, фактической операционной деятельностью не менее трех, а также экспортоориентированностью. Причем, если речь идет об использовании отечественного сырья, то доля экспорта может составлять лишь 10 процентов, а вот при использовании импорта – до 70.

Порог в 200 тысяч представители Фонда объяснили тем, что это станет стимулом для укрупнения компаний и толчком для борьбы с мелкотоварностью, характерной для нашей республики.

О плюса и минусах нового Фонда VB.KG рассказали представители кабмина, донорских организаций и отечественного бизнеса.